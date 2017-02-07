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Работа и хобби по наследству. Как увлечения передаются из поколения в поколение?

12:4907 февраля 2017Просмотров: 115

Дмитрий Бочаров работает в полиции больше 15 лет. Его обязанность – следить за оружием. Под контролем у майора частные охранные предприятия, стрелковые клубы, спортшколы по биатлону. Приходится работать и с частными лицами. Бытовые конфликты, незаконная охота – каждый эпизод незаконного употребления оружия рассматривается детально.

Дмитрий Бочаров, сотрудник управления Росгвардии Мурманской области: «Не в порядке самообороны, что гражданам разрешено, то есть если ты законно применил оружие, обороняясь от преступника, то ты прав. А именно в бытовом конфликте, только кто-то достаёт сковородку или скалку, а кто-то достаёт пистолет».  

Громкие случаи в Мурманской области случаются не часто, но и без них работы хватает. Центр лицензионно-разрешительной работы, в котором наш герой возглавляет отделение контроля за оборотом оружия, не так давно вошёл в состав Управления войск национальной гвардии России. Функции остались прежними, но работы прибавилось – переходный период – это всегда непросто. Хоть как-то отвлечься от насущных проблем помогает любимое хобби.

Самолёты, танки, автомобили военных лет – все эти модели Дмитрий собирал сам. Интерес к моделированию, так же, как и к работе полицейского, ему достался от отца.

Дмитрий Бочаров, сотрудник управления Росгвардии Мурманской области: «Это американская самоходная гаубица времён Корейской, Вьетнамской войны. Достаточно старая модель, она разработана в 50-е годы, сама модель. У неё двигаются гусеницы, двигается башня. Единственное, она у меня ещё ждёт покраски окончательной».

Кропотливая работа – не способ сосредоточиться и обдумать очередную полицейскую задачку, а возможность отдохнуть от тяжёлых мыслей.

Болезнь всех моделистов – это желание скупить как можно больше интересных конструкторов для сборки, делится Дмитрий. Дома эти коробки уже помещаются с трудом. На помощь приходит старший сын – Евгений. Он, глядя на отца, так же увлёкся этим хобби и теперь помогает пополнять коллекцию уже собранных моделей.

Евгений Бочаров: «Вообще мне нравится делать людей, но их гораздо сложнее красить. Потому что нужно выделять глаза и если где-нибудь руки видно или голову, то где-то нужно заморочиться над шрамами при покраске».

Каждая фигурка связана с каким-то военным событием. Историк по образованию, Дмитрий увлекается созданием техники в миниатюре времён Второй мировой и Великой Отечественной. И для него эти модели – не просто игрушки, а своеобразный учебник по истории, с которым может познакомиться ещё не одно поколение Бочаровых.


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