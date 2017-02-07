Танцы с экспрессией. Как увлечение становится частью жизни?!

С девяти до пяти на работу, а вечером – с головой в творческий процесс. Именно под этим девизом живут и работают участники танцевального коллектива шоу-группы «Экспрессия».

Эта команда существует в Доме культуры Ленинского округа Мурманска без малого 15 лет. За это время коллектив успел побывать на всех крупных площадках города и области даже не по одному разу. В багаже «Экспрессии» около 40 танцевальных номеров различных стилевых направлений - русские народные танцы, танцы народов мира, степ, эстрадный и классический танец.

Инна Грубрина, руководитель шоу-группы «Экспрессия»: «Много проектов с артистами различными. То есть недавно, вот сейчас как раз мы репетировали номер, который мы сделали совместно с питерской артисткой, виолончелисткой. Вот мы с ней выступали вместе, и дальше будем продолжать выступать на площадках».

Сейчас в коллективе на постоянной основе занимаются пять человек - и любители, и профессиональны. Несмотря на работу, семью и домашние дела все они готовы отдавать большое количество свободного времени танцам.

Марина Хомутинникова: «Это вся моя жизнь, я уже без этого не могу. Это, наверное, как для спортсмена необходимая нагрузка, как и физическая так уже и моральная, нравственная. И все участники коллектива стали моими близкими друзьями, я просто уже не могу сюда не приходить».

Олег Чиванов: «Когда я, меня позвали в «Экспрессию», я думал ну, любители, как говорится так, для себя там занимаются. Когда я пришел сюда, для меня было очень много интересного, открытий. Что я даже очень много чего у них научился, приобрел. Какие-то навыки, умения».

Съемочной группе нашего утра тоже стало интересно, каково это побывать в роли профессионального танцора? Опробовать на себе разминку, репетицию и постановку номера.

«Вы в танцах» - эту фразу мечтает услышать каждый участник одного популярного телепроекта. «Наше утро» вместе с шоу-группой «Экспрессия» сегодня побывало в танцах. И мы с уверенностью можем сказать – это то, что стоит попробовать. Ведь внутри каждого из нас звучит своя музыка.





