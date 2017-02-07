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Утром почитай, вечером — повспоминай. КВН и Что? Где? Когда? — вместе веселее и умнее!

12:1907 февраля 2017Просмотров: 135

У одних мозг работает с раннего утра, другие раскачиваются к обеду. Как же они будут вести себя на турнире по игре «Что? Где? Когда?»? Времени на раскачку нет.

Молодежная лига «Что? Где? Когда?» в Заполярье. Это уже второй по счету сбор в рамках зимней серии игр. На одной площадке соревнуются школьники, студенты и работающая молодежь.

Нармина Нагиева, организатор: «Вопросы больше на логику. Из пяти вопросов для студентов школьникам можно «брать» 3. Система оценок разная».

КВН и ЧГК. В этот день эти аббревиатуры соединились в одно целое. Нет, знатоки не вышли на сцену и не показывали миниатюры и СТЭМы. КВНщики пришли в гости, причем внушительным составом. Один из главных КВНовских импровизационных конкурсов — разминка — постепенно уходит в прошлое. А где еще весёлым показывать свою находчивость?

Сергей Скачков, участник команды КВН «Морская академия»: «Находчивости не хватает, вот и пришли тренироваться. Надеемся ее развить вот таким образом».

Герман Иванов, капитан команды КВН «Сборная города Мурманска»: «Очень важна находчивость. Здесь внимательно надо слушать вопрос, потому что в вопросе иногда содержится часть ответа».

Среди участников были замечены и представители сборной города Мурманска. В Высшей лиге в этом сезоне ребят мы не увидим. А вот на такие мероприятия команда ходит с удовольствием и не первый раз. Что ещё раз доказывает, что КВН — это не просто хиханьки да хаханьки.

Денис Шалабанов, участник команды КВН «Сборная города Мурманска»: «Очень интересно, но самый первый выпуск «ЧГК» вел Александр Масляков. М-да, полезная сейчас информация».

Темы вопросов абсолютно разные — от космоса до жизни известных людей. 3 раунда, каждый из которых занимает примерно час. Вот уж где мозг точно «проснётся» и будет работать по полной. Есть у каждой из команд и любимые темы.

Александра Колпакова и Юлия Шохова, участницы  команды КВН «Сборная филологического факультета»: «Литература, кино, история. А если история кино? Было бы интересно».

Итоги зимней серии подведут после окончания всех игр. В большом финале сыграют лучшие команды среди школьников и студентов. Кто знает, может быть и КВНщики попадут в столь почетную компанию молодых и находчивых.

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