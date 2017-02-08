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Автоновости: зебра на зебре, нелепая автоподстава и операция «Спецсигнал»

12:4008 февраля 2017Просмотров: 88

В Мурманске зебра переводила людей через дорогу. Такую акцию провела Госавтоинспекция совместно с волонтёрами. Зебра и компания активистов подходила к мурманчанам и предлагала им сопровождение.

 

Инна Башмакова, представитель ГИБДД: «Цель данной акции заключается в том, чтоб привлечь внимание как водителям, так и пешеходам, чтобы они были взаимовежливыми, водители пропускали пешеходов, а пешеходы не забывали, что они могут переходить дорогу только когда им водитель уже уступил и убедиться в безопасности и лишний раз сказать ему за это спасибо».

 

Акция – не просто повод развлечься. С начала этого года количество сбитых пешеходов увеличилось, по сравнению с предыдущим. В большинстве случаев аварии происходили по вине водителей. Но и те, кто переходят дорогу, не всегда бывают внимательными. Волонтёры лишний раз напомнили людям – надеяться, прежде всего, надо на себя.

 

В Серпухове мошенники попались на автоподставе. Жители города решили сымитировать аварию, что бы получить деньги со страховой компании. Тщательно подготовились, всё рассчитали, вызвали инспекторов ДПС. Не учли водители только одного факта – перекрёсток находился под постоянным наблюдением уличной камеры. Теперь вместо страховой выплаты мошенников ждёт уголовное наказание.

 

Дорожная полиция Кольского района провела операцию «Спецсигнал». Вместе с машиной скорой помощи инспекторы ДПС смотрели, пропускают ли заполярные водители машины со спецсигналом. По правилам, на трассе водители должны прижаться как можно ближе к обочине, чтобы пропустить спешащую скорую, полицию или спасателей. Но не все автолюбители уступают место спецтранспорту. Таким упрямцам инспекторы ДПС выписывали штрафы.

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