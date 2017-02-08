Краса Заполярья уже среди них. 28 девушек прошли отбор жюри

Второй кастинг конкурса – закрытый. Еще бы: здесь девушкам нужно предстать перед жюри в купальниках. Показать себя и в анфас, и в профиль, и… в общем, со всех сторон.

Татьяна Новикова, член жюри: «В целом мне понравилось. Девочки в большинстве следят за своей фигурой, занимаются спортом, занимаются фитнесом. И сейчас очень многие ведут здоровый образ жизни, что очень приятно».

За два месяца, что впереди, девушки успеют обрести безупречные формы. Им помогут фитнес-тренировки, схемы питания – правильного и полезного.

Татьяна Новикова, член жюри: «Конечно они будут работать над своим телом, над своей осанкой. Корректировать фигуру до идеальной».

Жанна Цветкова, хореограф-постановщик: «Я на все обращаю внимание. Как двигаются, внешние параметры, как они могут себя подать, насколько они раскрепощенные».

Какого это, несмотря на неловкость, выходить на сцену в купальнике, а потом еще и танцевать под современные ритмы и «Вальс цветов» Чайковского?

Евгения Холод: «Становится немного страшно, ком в горле. Но это уже все такие побочные эффекты, так сказать».

Любовь Томова: «В купальнике выйти сложно, на самом деле, но жюри было объективным и очень поддерживало, и мне это конечно помогло. Потому что боишься жюри, а когда оно идет тебе навстречу, намного легче и танцевать, и показывать тело».

Уверенность в себе и упорство – без этого на конкурсе красоты никуда. Если что-то не получается с первого раза, то нужно проводить работу над ошибками. Когда впереди маячит цель и переливается огнями мир грёз, за спиной буквально вырастают крылья.

После долгого обсуждения члены жюри выбрали 28 конкурсанток. На протяжении двух месяцев они будут бороться за корону. Теперь мы точно знаем, что среди этих 28 девушек – будущая Краса Заполярья-2017.

Эта, первая победа, уже важна для девушек. Поверив в свои силы, можно смело шагать дальше – по подиуму и жизни.

Евгения Холод: «Это была неожиданность? Нет, для меня это не было неожиданностью. Из дома шла с каким настроем? Что я обязательно пройду».

Любовь Томова: «Уверенность все-таки есть. Купальники – не очень сложный этап. На этом этапе, думаю, победить можно было».

Кстати, одна из девушек узнала про конкурс случайно, в день последнего кастинга. Схватила купальник, приехала и – оказалась один на один перед жюри. Понравилась она всем судьям. Так что судьба судьбой, а иногда нужно поторопиться, чтобы не упустить свой счастливый шанс.





