Музыка, КВН, собака и компьютерные игры. Мир увлечений Кирилла Виноградова

Лайка Дана ещё не привыкла к тому, что дома - постоянные гости. Это неудивительно, ведь её хозяин Кирилл заядлый КВНщик. Это увлечение появилось еще в университете. В скором времени он оказался на сцене ДК Кирова и радовал зрителей искрометным юмором на протяжении нескольких лет.

Кирилл Виноградов: «КВН, в первую очередь, это огромный труд. Эти все ночи штурмов мозговых, ночи постановок, когда из спичек буквально мастеришь себе реквизит. Это все очень сильно утомляет, но это все перечеркивает в тот момент, когда выходишь на сцену, говоришь шутку и зритель начинает смееться, ты просто кайфуешь, вот ради чего все играют в КВН».

Выступал не только в Мурманске. В Курске защищал честь команды города «Сборная офиса». Одной из главных задач Кирилла было исполнение шуточных песен.

Кирилл Виноградов: «Как я как попал в КВН. Нужен был поющий человек в команду, писались песни, а петь их было не кому. У одного человека был слух, но не было голоса, у второго был голос, но не было слуха. Вот тогда появился я - комбинация всех этих свойств».

Вокал и игру на гитаре освоил самостоятельно. Играл в различных музыкальных коллективах. Музыка была его страстью с детства.

Кирилл Виноградов: «Пришел домой и сыграл просто эту первую тему из Californication, тун-тун-дун. Пришла бабушка и сказала, ты так красиво играешь, так звучит, и я понял тогда самую главную вещь, которая сейчас мне помогает в творчестве. Не нужно поражать мастерством, важно то, что ты выдаешь этим звуком, те эмоции, которые ты передаешь».

Сейчас Кирилл работает программистом в компании по разработке игр. И это ему не просто нравится, он получает от работы удовольствие. Этим может похвастаться далеко не каждый из нас.

Кирилл Виноградов: «Когда ты видишь, как человек слушает твою музыку или играет в твою игру, и ты видишь, как ему нравится это. Ну, это ни с чем не передаваемое ощущение, ты чувствуешь, что твой труд он нужен, он оценивается, и это самое главное! То есть можно сказать, что ты на работе не работаешь, а отдыхаешь душой? Это не понравится моему начальству, я тебе честно скажу».

Еще одна страсть - это животные. Любимица Дана - первая собака Кирилла, до этого у него жили кошки. Лайку купил почти год назад. С тех пор в его доме звучит не только музыка, но и радостный лай.



