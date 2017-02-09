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Бумаги, журналы, газеты, картон. В Мурманске состоится сбор макулатуры

11:3109 февраля 2017Просмотров: 51

В Мурманске объявлен всеобщий сбор макулатуры. Пора уже очистить дом от бумажного хлама, и тем самым помочь не только себе, но и экологии! Мы не можем остаться в стороне. Поэтому перетрясём свои закрома.

Акцию проводит  общественная организация "Природа и Молодёжь". Активисты принимают: книги, журналы, газеты, бумагу из принтеров, отходы типографий,  списанные архивы, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей.

Всё это делается во имя благой цели. Ведь чтобы произвести 1 тонну бумаги, нужно срубить 18-20 деревьев. А благодаря регулярной сдаче макулатуры, можно избежать вырубки более 1 миллиона гектара леса за год.  

Стопки макулатуры нужно перевязать верёвкой или скотчем. А сбор проводится два дня, в пятницу и субботу, 9 и 10 февраля. Весь бумажный хлам нужно привозить в офис организации «Природа и молодёжь» по адресу:  пр. Кольский, д. 110-а (остановка "Автопарк") Вперед! Отдавать макулатуру.


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