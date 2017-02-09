Читай и выздоравливай. Благотворительная акция в детской больнице

Любовь лечит не меньше, чем лекарства. Утро встречаем на благотворительной акции «Читай и выздоравливай».

Есть такой праздник – день дарения книг. Сотрудники областной детско-юношеской библиотеки решили поделиться книгами из фондов.

Теперь в детской клинической больнице появится своя маленькая библиотека. Малышам, находящимся на лечении, можно будет ею пользоваться.

Наталья Феклистова, заместитель директора библиотеки: «Здесь семь отделений, и мы хотим, чтобы в каждом отделении больницы была такая мини-библиотека. Потому что не всегда нужно сидеть в телефонах или в планшетах. Иногда нужно что-то почитать для души, для сердца, для разума».

Библиотекари подобрали книги так, чтобы они были интересны всем детям. Здесь классика, современные произведения, детективы, романы для девочек, детские журналы. Литература на любой вкус. Подарки вручили не просто так. Для детей устроили настоящий праздник: с конкурсами и загадками.

Светлана Литвинова, заведующая отделом литературы по искусству: «Мне показалось, что они реагировали очень хорошо. Потому что они смеялись, улыбались, они очень хорошо отвечали на наши загадки из волшебной шкатулки, и, конечно же, хорошо приняли кукол».

На базе отдела по искусству есть целый музей театральных кукол. Делают их библиотекари своими руками. Куклы детям нравятся, придают праздникам живость и веселье.

Теперь, как надеются библиотекари, маленькие пациенты будут читать и выздоравливать. А, выписываясь, передавать книжки другим ребятам. Ведь для здоровой атмосферы нужны лекарства и для души.







