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Что положить в драники, кроме картошки? Рецепт от Ларисы Белодед

12:5709 февраля 2017Просмотров: 48

Сегодня мы будем повышать наш кулинарный навык на примере блюда, которое умеет готовить каждый уважающий себя белорус. Мы в гостях у профессиональной актрисы Ларисы Белодед. И на завтрак мы приготовим драники с фаршем, с начиночкой.

Невозможно представить белорусскую кухню без блюд из картофеля. Одним из наиболее известных являются драники. На самом деле их происхождение интернациональное. Есть они в немецкой, и в украинской кухне. Наша героиня – украинка. Поэтому все тонкости приготовления знает «от и до».

Лариса Белодед: «Первый и самый главный ингредиент, безусловно, так как у нас это драники, картофель. Мы почистили картофель, натерли, обязательно его нужно заливать молоком, потому что он имеет такую тенденцию - темнеть. Мы залили его немного молоком, потом отжали, добавили яйца, немного муки и какие-нибудь приправы».

Как сделать блюдо ещё вкуснее? Приготовить его с душой. Приложить максимум усилий и, конечно, мастерства. А если это делается с актерским мастерством…

Лариса Белодед: «Мы и на сцене мастера, но должны быть не только на сцене мастерами, наверное, но и на кухне. Потому что когда у тебя семья и двое мужчин в семье, безусловно, накормить завтраком – это самое главное».

В жизни Ларисы присутствует много импровизации. Актерское образование и творческая деятельность отражается буквально на всем. Шоувумен не может обойти стороной и не попробовать что-то новое.

Лариса Белодед: «На сцене фантазировать – это по-своему, а на кухне - опасно, потому что если ты не правильно пофантазируешь, то получится неизвестно что, и завтрак будет испорчен».

Мы следовали традиционной технологии приготовления, но не забыли и о современных тенденциях.

Лариса Белодед: «Вначале выкладываем на тарелку, а потом в инстаграмм. Да и сметанки. И сметанки в инстаграмм немного».

Драники - это очень быстро и вкусно. Остается накрыть стол и преступить к вкусному завтраку в приятной компании. В такие моменты чувствуешь себя как дома.


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