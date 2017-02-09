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На лыжах и снегоступах. Соревнования на озере Окунёвое

10:5809 февраля 2017Просмотров: 58

В Мурманске, на озере Окунёвое, собрались спортсмены со всей Мурманской области. Ребята необычные. Это учащиеся школ-интернатов региона. Такие соревнования проводятся для них с 2005 года.

Ирина Горохова, председатель мурманского регионального отделения специальной олимпиады России: «Специальная олимпиада – это движение всемирное и оно занимается социализацией людей с проблемами интеллектуального развития средствами именно спорта. И в отличие, наверное, от обычных видов, здесь совершенно другое ранжирование. Здесь цель соревнований – поощрить каждого ребёнка, который участвует».

Лыжи и снегоступы, дистанция всем по возможностям – от 25 до 400 метров. Вид спорта учащиеся тоже выбирают сами.

Ольга Трефилова, представитель Мурманской областной ДЮСШ: «Снегоступинг развивается, с 2005 года проводятся соревнования. Детям очень нравится. Снегоступы, конечно, очень дорогостоящее оборудование, но находят средства, чтобы купить оборудование и выступать на соревнованиях».

Кандалакшанин Кирилл Анциферов на снегоступах бегает уже 5 лет и за это время заработал в копилку личных достижений немало наград. Но в этот раз стать самым лучшим не удалось.

Кирилл Анциферов: «Я так и думал, что второй прибегу. На прямой легко, на повороте уже спотыкнуться можно».

Впрочем, главное – эмоции. Ради них юные спортсмены и бегут.

Лида Митькина: «Нормально бежалось, было клёво».

Александр Гольченко: «Трудно было бежать 400 метров по снегу. Тем более, снег путается под ногами и как-то снегоступы запутываются в ногах».

Всего в соревнованиях приняли участие больше 120-ти человек из 7-ми муниципальных образований. Состязания стали частью 57 Праздника Севера учащихся по программе «Специальная Олимпиада России».


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