16+
!-4°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

На недельку до второго или Киану Риввз возвращается! Киноновинки недели

11:5709 февраля 2017Просмотров: 81

Ума Турман – просто уникальная актриса. И это сейчас не лесть. Ума – единственная актриса, чей уровень интеллекта превышает рост. Рост – 181 см, IQ свыше 183. Однако, это не помешало ей уже трижды быть разведенной. Значит, не интеллект главное в отношениях. Это киноновинки недели. И начнем с картины «На 50 оттенков темнее».

Напуганная тёмными секретами и внутренними демонами Кристиана Грея Анастейша Стил решает порвать с ним и вскоре устраивается на работу в небольшое издательство в Сиэтле. Но желания Кристиана по-прежнему доминируют над ним. Предложив Анастейше встретиться, он готов пересмотреть условия соглашения и даже раскрыть все свои тёмные тайны.

Мне кажется, что мы присутствуем при рождении чего-то глобального. Я сейчас говорю о бесчисленных фильмах под названием «Лего фильм». Серьезно. Они же могут каждый год снимать фильмы про какой-то из своих наборов «Лего». Серьезно. Первой ласточкой стала картина «Лего фильм» 14 года. Сейчас – «Лего фильм: Бэтмен». Задумайтесь!

Готэму вновь грозит опасность. Но в этот раз Бэтмен вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный помошник составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, а также Харли Квинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния.

Вот есть актеры, которых будут помнить лишь по одной роли. Александр Демьяненко и его знаменитый Шурик. Роуэн Эткинсон – мистер Бин. Линда Хэмилтон – Сара Коннор. А вот старина Киану Риввз постарался сделать всё, чтобы его запомнили не только как Нео. «Джон Уик-2».

Когда-то Джон Уик был лучшим киллером в мире, но он устал от бесконечных убийств и теперь его душа требует покоя. Герой отходит от дел, но, не успев насладиться жизнью нормального человека, ему вновь приходится взять в руки оружие. Дело в том, что его бывший напарник собирается возглавить тайную гильдию наемных убийц и старая клятва вынуждает Джона прийти на помощь коллеге. Уик отправляется в Рим, где ему предстоит вступить в противостояние с одним из самых смертоносных убийц в мире.


Реклама
Читайте также
Нелегал из Судана почти год скрывался в Заполярье в ожидании убежищаНа железнодорожных станциях в Кандалакшском районе нет освещенияМарина Ковтун приняла участие в торжественной встрече корабельной авианосной группы Северного флотаДевушка из Карелии погибла под колёсами поезда Мурманск - Москва
Грузооборот мурманского рыбного порта за год сократился почти на 40%Трассу «Кола» завтра перекроют во второй половине дня25 регионов выразили готовность к переходу на новую систему обращения с отходами. Мурманская область в их числеГосжилинспекция завтра работает в МурманскеРоссияне проведут День всех влюбленных в Италии, Венгрии, Австрии и на БайкалеКапитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  