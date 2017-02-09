На недельку до второго или Киану Риввз возвращается! Киноновинки недели

Ума Турман – просто уникальная актриса. И это сейчас не лесть. Ума – единственная актриса, чей уровень интеллекта превышает рост. Рост – 181 см, IQ свыше 183. Однако, это не помешало ей уже трижды быть разведенной. Значит, не интеллект главное в отношениях. Это киноновинки недели. И начнем с картины «На 50 оттенков темнее».



Напуганная тёмными секретами и внутренними демонами Кристиана Грея Анастейша Стил решает порвать с ним и вскоре устраивается на работу в небольшое издательство в Сиэтле. Но желания Кристиана по-прежнему доминируют над ним. Предложив Анастейше встретиться, он готов пересмотреть условия соглашения и даже раскрыть все свои тёмные тайны.



Мне кажется, что мы присутствуем при рождении чего-то глобального. Я сейчас говорю о бесчисленных фильмах под названием «Лего фильм». Серьезно. Они же могут каждый год снимать фильмы про какой-то из своих наборов «Лего». Серьезно. Первой ласточкой стала картина «Лего фильм» 14 года. Сейчас – «Лего фильм: Бэтмен». Задумайтесь!



Готэму вновь грозит опасность. Но в этот раз Бэтмен вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный помошник составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, а также Харли Квинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния.



Вот есть актеры, которых будут помнить лишь по одной роли. Александр Демьяненко и его знаменитый Шурик. Роуэн Эткинсон – мистер Бин. Линда Хэмилтон – Сара Коннор. А вот старина Киану Риввз постарался сделать всё, чтобы его запомнили не только как Нео. «Джон Уик-2».



Когда-то Джон Уик был лучшим киллером в мире, но он устал от бесконечных убийств и теперь его душа требует покоя. Герой отходит от дел, но, не успев насладиться жизнью нормального человека, ему вновь приходится взять в руки оружие. Дело в том, что его бывший напарник собирается возглавить тайную гильдию наемных убийц и старая клятва вынуждает Джона прийти на помощь коллеге. Уик отправляется в Рим, где ему предстоит вступить в противостояние с одним из самых смертоносных убийц в мире.





