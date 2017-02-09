Туалетная втулка, сахар и зерна. Делаем кормушку для пернатых

Помочь северным птичкам решили мурманские пенсионеры. Посетители первомайского социально-реабилитационного отделения занялись изготовлением кормушек для пернатых. К процессу создания птичьей столовой мурманчане подошли творчески.

В ход пошло то, что обычно отправляется в мусорку – втулки от туалетной бумаги. Её мастера хэнд-мейд искусства обмакнули в сахарный сироп, обсыпали смесью зёрен и злаков. И ленточку приделали, чтобы было, за что вешать кормушку.



Фантазия людей безгранична. В интернете сейчас можно найти множество вариантов кормушек. Их делают из пластиковых бутылок или банок, деревянных дощечек. В Англии кормушки мастерят из старой техники – магнитофонов, телевизоров. А в Италии основной материал для при создания птичьего ресторана – старые сапоги.



А у наших героев получились экологически чистые кормушки. Развесить их северяне решили в Алее памяти. В сквере много деревьев, и, соответственно, много птиц.



Елена Филонова, заведующая социально-реабилитационным отделением: «Мы решили провести экологическую акцию «Накорми пернатого друга». Сейчас такой период, когда птицам самостоятельно трудно найти корм. И наши бабушки и дедушки решили изготовить такие несложные кормушки, для того чтобы накормить птичек».



В общей сложности мурманские пенсионеры изготовили и развесили более 20 кормушек. На птичью тусовку Первомайского округа этого наверняка хватит.





