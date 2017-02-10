Книжка, тетрадка, картонка… В Мурманске принимают макулатуру

Представителям многих профессий приходится работать с бумагой. И мы, журналисты, конечно, тоже не исключение. Написали сюжет, начитали, отдали на монтаж – и через сутки этот листочек уже никому не нужен. И за год такой макулатуры у нас скапливаются десятки килограммов.



Стопки листов А4 какое-то время хранятся в редакции, но рано или поздно встаёт вопрос – куда девать всё это добро? В советское время существовали пункты приёма макулатуры, а у школьников даже были годовые нормы сбора ненужной бумаги. Сейчас большинство людей отправляет свои запасы в мусорное ведро. Но мурманские экологи не могут спокойно на это смотреть и регулярно устраивают дни приёма макулатуры.



Дарья Матвеенкова, представитель организации «Природа и молодёжь»: «Принимаем у людей книги, газеты, журналы, какие-то списанные архивы. Принимаем листы А4, тетради студенческие, всё-всё-всё, что не представляет ценность для них, а нам нужно, чтобы отправить на переработку».



Как показывает практика, с каждым годом людей, желающих сдать макулатуру, становится всё больше. Рекорд двухдневного сбора – 4 тонны бумаги. В среднем же за одну акцию удаётся собрать 1-2 тонны. Собранное экологи отдают на переработку. За 1 килограмм макулатуры даётся один рубль. Полученные деньги активисты тратят на то, чтобы забрать у людей новую порцию бумажных отходов.



Дарья Матвеенкова, представитель организации «Природа и молодёжь»: «Эти деньги идут на заказ грузового такси. Так как у нас нет транспорта, а некоторые люди не могут сами привезти макулатуру – старики, у кого проблемы со здоровьем или просто нет никакой возможности, а макулатуры действительно много и выбрасывать её не нужно. Мы у них собираем на машине».



Сдать макулатуру можно сегодня, с 15-ти до 19-ти часов. Офис организации «Природа и молодёжь» находится на Кольском, 110-а.





