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Книжка, тетрадка, картонка… В Мурманске принимают макулатуру

12:3310 февраля 2017Просмотров: 77

Представителям многих профессий приходится работать с бумагой. И мы, журналисты, конечно, тоже не исключение. Написали сюжет, начитали, отдали на монтаж – и через сутки этот листочек уже никому не нужен. И за год такой макулатуры у нас скапливаются десятки килограммов.

Стопки листов А4 какое-то время хранятся в редакции, но рано или поздно встаёт вопрос – куда девать всё это добро? В советское время существовали пункты приёма макулатуры, а у школьников даже были годовые нормы сбора ненужной бумаги. Сейчас большинство людей отправляет свои запасы в мусорное ведро. Но мурманские экологи не могут спокойно на это смотреть и регулярно устраивают дни приёма макулатуры.

Дарья Матвеенкова, представитель организации «Природа и молодёжь»: «Принимаем у людей книги, газеты, журналы, какие-то списанные архивы. Принимаем листы А4, тетради студенческие, всё-всё-всё, что не представляет ценность для них, а нам нужно, чтобы отправить на переработку».

Как показывает практика, с каждым годом людей, желающих сдать макулатуру, становится всё больше. Рекорд двухдневного сбора – 4 тонны бумаги. В среднем же за одну акцию удаётся собрать 1-2 тонны. Собранное экологи отдают на переработку. За 1 килограмм макулатуры даётся один рубль. Полученные деньги активисты тратят на то, чтобы забрать у людей новую порцию бумажных отходов.

Дарья Матвеенкова, представитель организации «Природа и молодёжь»: «Эти деньги идут на заказ грузового такси. Так как у нас нет транспорта, а некоторые люди не могут сами привезти макулатуру – старики, у кого проблемы со здоровьем или просто нет никакой возможности, а макулатуры действительно много и выбрасывать её не нужно. Мы у них собираем на машине».

Сдать макулатуру можно сегодня, с 15-ти до 19-ти часов. Офис организации «Природа и молодёжь» находится на Кольском, 110-а.


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