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Конкурс красоты как вызов. Участницы о собственных комплексах и страхах

11:5610 февраля 2017Просмотров: 34

Невозможно сдать экзамен с первого раза и без подготовки. Особенно, если этот экзамен – первая фотосессия в жизни. Утро встречаем на мастер-классе конкурса «Краса Заполярья».

Конкурс стартовал, занятия для конкурсанток начались. Первое собрание, первая спортивная тренировка, первый мастер-класс.

Карина Колесник, участница конкурса «Краса Заполярья - 2017»: «У меня даже не только от первого мастер-класса, даже от первого дня. Мы пришли, было собрание – это что-то новое, очень захватывающее и увлекательное».

Предприниматель Карина Колесник в свои 22 года уверенно «рулит» собственной жизнью: занимается грузовыми перевозками. Она уже объездила весь Кольский полуостров и теперь мечтает путешествовать по всему миру.

Карина Колесник, участница конкурса «Краса Заполярья - 2017»: «И этот мастер-класс, и все, что со мной происходит, меня поразило, потому что мне очень нравится, что сейчас такие перемены в жизни».

На мастер-классе девушкам помогают подготовиться к первой фотосессии. Фотограф Александра Румянцева делится с ними своими мыслями и ожиданиями.

Александра Румянцева, фотограф: «Я хочу, чтобы вы научились внутри чувствовать тот образ, который вам создали, и не просто красиво стоять, не просто красиво позировать на фоне, а все-таки постараться какие-то моменты внутри себя прожить».

Далеко не у всех участниц есть опыт фотосъёмок, так что первые съемки для них – испытание. Варвара Панфилова пришла на конкурс, чтобы избавиться от комплексов. В школе она страдала из-за насмешек по поводу роста и яркой внешности. Теперь всё это – ее достоинства.

Варвара Панфилова, участница конкурса «Краса Заполярья - 2017»: «Как раз на Красе я хочу попробовать себя показать такой вот, какая есть, и посмотреть, как отреагируют на меня люди, что вообще я почувствую, какие эмоции».

Чтобы преодолеть страх перед людьми, Варвара ходила в театральную школу. Пришла пора бросить себе новый вызов: научиться позировать перед камерой.  

Варвара Панфилова, участница конкурса «Краса Заполярья - 2017»: «На самом деле, я испытываю волнение, но, как сказали профессионалы, нужно показать себя внутреннюю. Нужно попытаться с какой-то стороны расслабиться, найти свою выгодную сторону, но при этом показать именно свой внутренний мир».

На первой фотосессии фотограф от девушек не ждет ничего необычного. Расслабиться и попытаться предстать перед камерой максимально естесственно.

Александра Румянцева, фотограф: «Девчонки очень разные, лица у всех интересные, у каждой есть своя изюминка, каждая хороша по-своему, хотелось бы это передать на фотографиях».

Анастасия Попова знает, какой жизненный старт даёт конкурс «Краса Заполярья». В списке ее достижений – финал конкурса Мисс-Россия-2015.

Анастасия Попова, финалистка конкурса «Краса Заполярья - 2011»: «Девочки, скорее бы я сказала, неопытные это даже хорошо. Потому что Мурманск увидит новые лица. Типичные проблемы – они зажатые. Но это нормально, это все конкурс исправит, и организаторы будут стараться изменять их».

Советы стилистов, фотографов, хореографов и тренеров. Все это нужно девушкам для того, чтобы научиться показывать себя в обществе. Впереди фотосессия, и самое главное на съёмках - поймать нужное настроение, которое вдохновит фотографа на создание того самого портрета.


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