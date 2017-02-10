Самый северный в мире троллейбус отмечает юбилей! Сколько лет колесит рогатый по дорогам Мурманска?

Андрей Сериков, корреспондент: «11 февраля самому северному троллейбусу исполняется ровно 55 лет. В честь этого события 2 транспортных средства получили вот такое вот яркое оформление. Я тоже решил прокатиться на юбилейном троллейбусе, но не как рядовой пассажир, а как самый настоящий кондуктор. И кстати, мне уже пора на рейс».



Каждый новый кондуктор проходит инструктаж. Вот и мне сначала разъяснили технику безопасности, рассказали о том, как надо общаться с пассажирами и показали, как работать с терминалом – новинкой городского транспорта.



Сейчас в Электротранспорте работает около 450-ти кондукторов и водителей. Цифра для небольшого города солидная. В 1962-м году, когда предприятие начало работу, коллектив был намного меньше. А в парке было всего 25 единиц техники. Сейчас – 130. И каждый троллейбус перед выходом на линию проходит техосмотр.



Юлия Матасова, заместитель начальника службы эксплуатации: «Перед тем, как выйти троллейбусу на маршрут, производится проверка крышевого оборудования, состояния колес, шин, электрооборудования, освещения, большое внимание уделяется токоприемникам».



Юлия Матасова работает на предприятии 2 десятилетия. Несколько лет она была кондуктором, потом села за руль рогатого транспорта. Сейчас занимает пост заместителя начальника. Женщин, в том числе и водителей, в Электротранспорте много. Вот и я сегодня заступаю на смену с женским экипажем – за рулём Елена Цветкова, в салоне – Елена Приходченко.



Команда мне досталась опытная. Елена-водитель за рулём троллейбуса уже 25-ть лет, Елена-кондуктор работает 13-ть лет. С такими наставниками не страшно первых пассажиров встречать.



Устоять на ногах, запомнить тех, кто оплатил проезд, вычислить зайцев – задача, как оказалось, не из простых. И это при том, что небольшая смена прошла абсолютно спокойно. А вот Елена Приходченко за время работы повидала многое.



Елена Приходченко, кондуктор: «Ой, конечно их много было, но самые запоминающиеся, наверное, когда цветы дарили несколько раз, под гитару пели, один даже на праздники дедушка плясал, но это было давно, под новый год».



Конечно, чтобы понять работу кондукторов нужно провести в троллейбусе не один день. Хорошо хоть зайцев не было, хотя я, кажется, не всех проверил. Хорошего дня!







