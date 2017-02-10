Здесь не плачут по потерянным килограммам. Проект Новая весна на ТВ-21

Мы находимся в зале потерь. В зале, где участники проекта «Новая весна» без сожаления теряют свои килограммы. Мы уже готовы познакомиться с ними поближе. Это проект «Новая весна».



12 человек с общей массой почти в полторы тонны в течение 3-х месяцев будут работать над собой. Каждые 3 недели — контрольное взвешивание. Каждый день — тренировки и правильное питание. Каждую минуту — желание поесть и отдохнуть. А вот правда это или нет — это мы узнаем в конце апреля. Весы покажут, кто ленился, а кто действительно занимался собой.



Дмитрий Ранд, участник проекта: «Надо за собой уже следить. Да и детям пример подавать как родитель. Питаться правильно — тоже хорошо».



Мы начинаем знакомство с участниками проект с бывшего спортсмена Дмитрия. 5 лет назад активно занимался муай тай и кикбоксингом. С рождением второго ребенка со спортом пришлось завязать. С тех пор у Дмитрия появился третий ребенок и 50 килограммов лишнего веса. «Скоро не смогу в дверь проходить – перекатываться буду», - смеется он. Но вот уже неделя на проекте прошла, ушли 4 кг и, по прогнозам тренера, Дмитрий движется в верном направлении.



Евгений Куц, фитнес-директор клуба «Наша Планета»: «Мне с подопечным повезло. Дисциплинирован, ходит регулярно на тренировки, следит за питанием. Видно, что это ему интересно».



У Светланы день отныне расписан с самого раннего утра до позднего вечера. На тренировки она ходит к 7 утра, чтобы вечером немного побыть с семьей. Окруженная со всех сторон своими любимыми мужчинами, Светлана и сама любит периодически и в танчики поиграть, и в машинки и в самолетики. В качестве женской отдушины – увлечение вышиванием. Муж Константин желание пойти на наш проект полностью поддержал. Как и дети – Всеволод и Семён. Серьезные имена для серьезных людей.



Светлана Шуманова, участница проекта: «Мы специально назвали так сыновей. Сева и Сёма, чтобы люди иногда их путали. А будет если третий — назовем Арсений, то есть Сеня. А девочку? А девочки не будет»

Елена Антонова, участница проекта: «Ушло 3,5 кг. Стала как ласточка, летать хочется. Сижу на работе и думаю, что пора уже в зал идти. Мне очень нравится».



А вот Елена, напротив, в зал ходит уже после работы. Трудится наша героиня на железной дороге, как и ее муж. Три дочери – 17, 6 и 3 лет – держат на проекте кулачки за маму. «Воспитала мужа и дочерей, настало моё время», - чувство юмора Елене не занимать. Каждое лето семья традиционно проводит в собственном доме на берегу моря. Посмотрим, сумеет ли наша героиня во время отпуска сорвать от них аплодисменты по поводу своей фигуры? «Новая весна» только началась. Дальше – больше. Точнее, меньше.



Денис Новиков, фитнес-инструктор клуба «Наша планета»: «Мы будем дальше усложнять. Нагрузки станут больше. Сейчас для них вводный курс идет. Тяжело им пока что».





