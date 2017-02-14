Почитай мне, почитай. Мурманчане декламируют стихи прямо на улице!

Письма с признаниями в любви - хоть и устаревший, но оригинальный способ поздравить свою половинку. А стихи в письмах - отличный способ передать свои чувства. сейчас с помощью магии телевидения мы напишем видеописьмо. В роли влюбленных - жители нашего города.

А вот в итальянской Вероне за признания в любви ещё и призы дарят. 14 февраля, начиная с 1993 года, призом «Дорогая Джульетта» награждают автора наиболее впечатляющего письма героине трагедии Шекспира. Организатором выступает специальный «Клуб Джульетты» — официальная организация, которая взяла на себя миссию отвечать на тысячи писем, приходящих со всего мира. Несмотря на то, что за лучшее письмо вручаются памятные награды, по своей сути это не является соревнованием. В своих письмах авторы изливают любовные переживания и часто просят совета у Джульетты.