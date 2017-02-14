Поларфест-2017: как объяснить маме, что, читая комиксы, не деградируешь?

Поларфест – праздник коллекционеров, костплееров и все, кто увлекается комиксами, кино, сериалами, мультипликацией, анимацией и видеоиграми.

На этот раз фестиваль изотекстовой культуры растянулся во времени. На разных городских площадках прошли выставки и мастер-классы. Финальное мероприятие собрало всех - активных участников и довольных организаторов.

Татьяна Купа, Мария Оленина, организаторы: «Мы увели фестиваль больше в тему искусства, комиксов, музыки. То есть, он у нас такой очень образовательный».

Как объяснить родителям, что, читая комиксы, не деградируешь? Этот вопрос знаком, наверно, всем, кто любит, читает, коллекционирует и создает комиксы. Об этом рассказал в своем выступлении специальный гость фестиваля Руслан Хубиев, коллекционер комиксов и главный редактор петербургского издательства «Рамона».

Руслан Хубиев: «Это будет лекция о том, почему комиксы – это произведения искусства, почему к ним стоит в 2017 году относиться не как к детским книжкам, а как на самом деле произведениям искусства, сочетающие и вербальное, и изобразительное искусство».

Для Руслана комиксы – это и досуг, и хобби, и работа. Зная эту сферу «от» и «до», он с удовольствием делится опытом и знаниями.

Руслан Хубиев: «Так как я переводчик, на разных фестивалях я сопровождал и переводил. Это Алекс Хирш, создатель Гравити-фолз, Чип Дарски – комиксист довольно-таки популярный. И рассказывал об этих людях».

Качественные комиксы хороши не только интересным сюжетом и диалогами, но и атмосферным рисунком. Проверить умения художников-комиксистов можно на арт-баттле. Правила простые. Художникам подсказывают тему рисунка, и они за ограниченное время готовят иллюстрацию. Участники поларфеста посмеялись от души: художницы рисовали влюбленного поросенка-волшебника.

Александра Стеценко, художник: «Меня ребята пригласили поучаствовать. Я сама еще ни разу не участвовала. Прикольно, интересно попробовать».

Будущий дизайнер Саша Стеценко обожает комиксы и старается это увлечение превратить в работу. Он создает костюмы для костплеев и рисует комиксы.

Александра Стеценко, художник: «У нас в университете есть галерея, которая называется «Отпечаток». Я там выставляла свои работы, наподобие такого, только там гораздо круче работы им над которыми я сижу не один день».

Фестиваль – большая работа, одному ее сделать невозможно. Поларфест готовят талантливые ребята - семеро организаторов и тридцать волонтеров. Благодаря их увлеченности, с каждым годом фестиваль становится разнообразнее и насыщеннее.