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Жил да был рыжий кот. Чем готов поделиться Марс со своим новым хозяином?

11:2914 февраля 2017Просмотров: 137

Говорят, что искренне любят дети и животные. Главное, чтобы любовь эта была взаимная. Этот рыжий красавец Марс в поисках своего человека.

Говорят, что рыжий кот приносит счастье в дом. Марс готов делиться своей необыкновенной энергетикой с человеком. Вот только найти тёплый приют ему пока не удаётся. Семья Французовых не смогла пройти мимо кота, который прятался под лестницей у подъезда.

Юлия Французова: «Стукнули морозы как раз первые, и он даже не мог греться о те же трубы. Он постоянно мёрз на улице практически. Подходил на еду, долго боялся. Прикармливали, наверное, недели две».

Гость быстро нашёл общий язык со всем большим семейством Французовых – детьми, взрослыми, собакой. А старший кот Гоша стал лучшим другом. Огненному красавцу дали имя Марс.

Вылечили и стали пристраивать в добрые руки. Котика взяла себе одна мурманская семья. Юлия регулярно созванивалась с новой хозяйкой, та рассказывала, что с Марсом всё хорошо. Но однажды фотографию кота Юлия увидела на сайте объявлений.

Юлия Французова: «Созвонившись с продавцами, выяснили, что они сами якобы купили его за 2 тысячи рублей у девушки, которая его у нас забрала. И, как сказал продавец, над ним издевались дети её. Душили, таскали за хвост».

Испуганное и замученное животное удалось забрать. Сейчас Марс заново учится доверять человеку. А Французовы ищут ему по-настоящему доброго, искреннего и надёжного друга. Считается, что рыжий кот в доме – это к удаче и достатку.

Он оберегает хозяев, отводит от своих людей сглазы и порчу, разряжает обстановку. А ещё считается, что есть у рыжих магические способности.

Верить этому или нет, каждый решит сам. А вот в том, что солнечный комочек будет дарить ласку, тепло и хорошее настроение, можно даже не сомневаться.

И если вы действительно тот самый человек, который умеет заботиться о животных и искренне их любит, то с Марсом вы обязательно найдёте общий язык! Познакомиться с рыжим красавцем можно через куратора Юлию, чей телефон вы видите на своих экранах.

Юлия: 8 952 293 38 22

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