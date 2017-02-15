Боевые потери и заслуженные победы. Кто стал самым быстрым гонщиком Мурманской области?

Каждый заезд заканчивается ремонтом – у кого-то мелким, у кого-то серьёзным. Не все поломки можно устранить на коленке и некоторым участникам приходится заканчивать гонку преждевременно.

На гоночной трассе с машиной может произойти что угодно. Участник из Апатитов Алексей Алдабаев на одном из кругов оказался практически зажат между двумя машинами. Дальше двигаться было не просто, но до финиша он доехал.

Алексей Алдабаев, участник гонки (Апатиты): «Руль ушёл, колёса в стороны, уже себя ловишь в поворотах. Машина себя по-другому ведёт. Но выходим из ситуации».

Досталось и машине Геннадия Стрелкова – одного из самых опытных автогонщиков. Удар в заднюю правую часть – и колесо повело. Зато в повороты удобнее входить, не унывает спортсмен.

Геннадий Стрелков, участник гонки (Мурманск): «Контакт трудно избежать. Поэтому комиссары, судьи уже смотрят, насколько оправдать можно, насколько это было неприемлемо, умышленно, жёстко, с переменой ли мест, выиграл ли кто-нибудь от этого».

Геннадий Стрелков принимает участие в классах «Стандарт» и «2000». Они отличаются мощностью двигателя и шипами на колёсах. «Стандарт» потягаться с двухлитровыми может, если колёса переобует. А вот наоборот делать нельзя.

Впрочем, большинство участников ездит на «восьмёрках» со стандартными двигателями и многие на них же участвуют в заездах для более мощных машин. Сложно отказать себе в удовольствии пройти такую трассу ещё раз, отмечает Сергей Богатырёв.

Сергей Богатырёв, участник гонки (Полярные Зори): «Трасса вообще великолепная. Ходовая. Интересные повороты. Повороты с доворотом, так скажем. Поворачиваешь, думаешь, что всё, поворот закончился, а оказывается, там есть ещё один поворот, которого не видно изначально».

Сергею Богатырёву в итоге удалось занять третье место в классе «2000». Его обошли земляки Роман Румачик и Андрей Пугачёв. В классе «стандарт» бронзу взял Геннадий Стрелков. На втором месте оказался Степан Ворона, а самым лучшим гонщиком стал Роман Румачик.