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Лихие виражи на ледяной трассе. В Полярных Зорях состоялись ледовые гонки

11:1015 февраля 2017Просмотров: 135

Ледовые гонки в городе Полярные Зори проводятся четвёртый год подряд. Бессменный организатор мероприятия – местный автоклуб «Салма».

Гонка проводится в два этапа. В первом могут участвовать все желающие, на гражданских автомобилях. Во втором на трассу выходят только профи, на оборудованных машинах и имеющие лицензию спортивного водителя.

Олег Тыщук, председатель автоклуба «Салма»: «В данный год мы сделали трассу очень скоростную. Почему сегодня очень много брустверов, почему сегодня была крыша – то есть ребята немножко переоценили свои силы».

«Крышей» спортсмены называют перевёрнутый автомобиль. Участник из Полярных Зорей Андрей Пугачёв опрокинулся ещё во время квалификационных заездов. Но для гонщиков такая неприятность не повод отказываться от дальнейшего участия в состязаниях. У каждого есть целая машина запчастей и помощник. И вот номер 69 снова на трассе.

Пустить на старт сразу всех участников – а их было 11, организаторы не решились. Они составили свою таблицу заездов.

Дмитрий Ходий, председатель Федерации автомобильного спорта Мурманской области: «Как раз та снежная пыль, которая поднимается после прохождения автомобилей… если проезжает 4, уже ничего не видно. А когда будет 10, 12 на старте – это будет просто, последним пяти участникам, они просто не смогут двигаться… поэтому было принято решение по 4, максимум по 5 машин на старте».

Впервые на автогонках в Мурманской области опробовали новинку – датчики, которые засекают время. Теперь о результатах заездов сообщает электроника. Что надёжнее – современные технологии или рука секунданта, спортсмены пока сами не поняли – техника тоже даёт сбой.

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