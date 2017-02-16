Бурлаки на Волге и девочка на шаре. Мировая живопись из деталек лего

С помощью конструктора лего можно не только строить и развивать пространственное воображение, но даже изучать произведения мирового искусства. На региональном фестивале «Hello, Robot!» школьники представили свои работы. Картины из деталек лего по мотивам знаменитых картин: Репина, Айвазовского, Ван Гога и даже Пикассо.

Никита Кайчёнов вместе с папой был в картинной галерее имени Ивана Айвазовского в Феодосии. Одной из картин знаменитого мариниста они и вдохновились, создавая свою лего-картину.

Никита Кайчёнов, Саша Нагорняк: «На картине изображен закат солнца и мельница, пшеничное поле и дорожка».

Картина объемная: внутри мельницы работает небольшой моторчик. Мальчишкам помогает папа Никиты. Александр Кайчёнов - доцент кафедры автоматики и вычислительной техники МГТУ. Заниматься робототехникой с сыном для него в удовольствие.

Александр Кайчёнов: «Появилась интересная идея создать подвижную модель картины «Ветряные мельницы в украинской степи». Подвижную модель именно самой мельницы. Ребята делали ее самостоятельно, собирали. Сейчас вот они представляют свою работу».

Хеллоу робот – большой праздник ребят, увлеченных роботами, лего и информатикой. Здесь собрались дети со всей области, чтобы соревноваться в разных категориях. На состязаниях нужно пройти несколько этапов: прятки, спираль и захват флага.

Робота мало собрать. Нужно еще и написать программный код для прохождения препятствия. Свою модель Вадим Кулага и Катя Морозова собрали вдвоем. Она будет играть в прятки: поочередно забираться в коробки.

Екатерина Морозова, Кулага Вадим: «Если снимаешь мало, то это, кажется, нереально. А если человек достоин в программировании, то все легко».

На спирали проверяют мастерство написания программного кода. Роботы здесь автономные: движутся по заранее заданной траектории. Их задача – доставить банки в углы спирали. Детям нужно заранее просчитывать все возможные варианты движения робота.

Михаил Малышкин, член жюри: «Это геометрия, физика, все предметы, которые изучаются, взаимодействуют друг с другом. Получается взаимосвязь предметов, чему мы очень ратуем в школе».

76 команд, более 150 юных инженеров. Победители регионального робофеста представят Мурманск на всероссийском фестивале «РобоФест-2017». Удачи, ребята!