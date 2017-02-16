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Что сильнее: чувство авантюризма или чувство страха? Идем в кино вместе с Мэттом Дэймоном

11:3016 февраля 2017Просмотров: 23

Все вы знаете фильм «Крестный отец». А вы в курсе, что в сценах свадьбы дона Карлеоне в массовке снимались самые настоящие гангстеры и их родственники. Думается, что полиция была в курсе. Это киноновинки недели. И начинаем с картины «Великая стена».

Группа авантюристов направляется в Китай с целью разведать секрет чёрного пороха и вернуться с ним в Европу. Во время путешествия им досаждают кочевники, а в одну из ночей на группу напало неизвестное существо. После всех злоключений до Великой Китайской стены доходят только двое. Обоих берут в плен солдаты гарнизона. Находясь в плену, они знакомятся с ещё одним европейцем, прибывшим в Китай 25 лет назад с той же целью - добыть чёрный порох. А также узнают, что каждые 60 лет на протяжении двадцати веков на стену нападает полчище чудовищ, называемых пожирателями.

Если в названии картины есть слово «последний» - это еще ни о чем не говорит. Особенно, если речь идет о продолжениях. Особенно когда речь идет об «Обители зла». Ну, вот и весь секрет – «Обитель зла: последняя глава».

Человечество доживает свои последние дни, из выживших почти никого не осталось. После того, как Элис была предана Вескером в Вашингтоне, она лишилась своих сверхъестественных сил и стала уязвимой, но при этом она продолжает сражаться. Элис должна вернуться туда, где всё началось - в лабораторию Раккун Сити, где должен храниться антидот. Тем временем корпорация Амбрелла собирает свои силы для окончательного удара против уцелевших в апокалипсисе. В гонке со временем Элис объединит силы со своими старыми друзьями и даже врагами, чтобы дать финальный бой ордам нежити и новых монстров-мутантов.

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