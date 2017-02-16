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Дарите книги с любовью. В областной библиотеке собирают книги для детей с онкозаболеваниями

10:3016 февраля 2017Просмотров: 84

Легко, будто по мановению волшебной палочки, можно сделать важные и серьезные вещи. Главное – объединить силы. Во всемирный день книгодарения вся наша страна участвовала в акции «Дарите книги с любовью». Областная научная библиотека присоединилась к акции совместно с благотворительным фондом «Руки жизни».

Мурманчане знают: благотворительный фонд «Руки жизни» помогает детям с онкогематологическими заболеваниями и другими серьезными болезнями. Волонтеры фонда и сотрудники научки решили вместе собирать книги для детей, которые лечатся в Мурманской клинической больнице. Первыми на призыв акции «Дарите книги с любовью» откликнулись сами сотрудники библиотеки: собрали около 50 книг. 

Ольга Панченко, заведующая отделом маркетинга и рекламы: «Сегодня, еще до начала акции, к нам приходили мурманчане. Студенты с педуниверситета, нам звонила школа №57. Ребята собрали книги. Но не только собрали книги. Они еще придумали открытки с хорошими добрыми пожеланиями для ребят, которые в эти книги будут вложены».

Мурманчане и жители области, организации и компании. Всех, кто откликнулся на призыв, не перечислить. Акция будет продолжаться до 19 февраля. Так что каждый мурманчанин может принести книги в научную библиотеку. Ведь хороших детских книг много не бывает.

Научка будет собирать книги для детей до 19 февраля. В будние дни книжки можно приносить с 16 до 19 часов, в выходные – с 14 до 17 часов. Ребята-волонтеры будут ждать всех неравнодушных в холле первого этажа.

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