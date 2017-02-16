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Концерт-открытие «Баренц спектакля»: как это было?

11:0016 февраля 2017Просмотров: 55

Мы продолжаем рассказ о том, как проходил фестиваль «Баренц-спектакль». Город Киркенес, расположенный в Норвегии, рядом с российской границей, собирает деятелей и поклонников современного искусства из разных стран. В этом году Россию представил спектакль «Звуковые Ландшафты». Это инструментальный перфоманс московской школы драматического искусства.

 «Звуковые ландшафты» - это эксперимент, новый сценический жанр. Авторы определяют его как «акустический театр».  Это симфония-мистерия в 4-х частях, которая исполняется на множестве шумовых аппаратов, музыкальных инструментов и различных звуковых объектах.

Григорий Кротенко, участник постановки: «Машины для производства театральных шумов раньше были скрыты за сценой до наступления эпохи звукозаписи. В этом нашем театральном представлении мы обращаемся к ним, как к основным героям действия. То есть с помощью театральных шумовых машин мы создаем звуковые картины».

Подобные аппараты раньше широко использовались в спектаклях и в кино. Однако в 60-е годы громоздкие механизмы вытеснила компактная и более удобная фонограмма, и эти причудливые машины отправились на страницы истории.

Команда московской школы драматического искусства подарила шумовым аппаратам новую жизнь. Их вынесли на первый план сценической постановки. И с их помощью создают звуковые пейзажи, перенося зрителя то в лес, то в поезд, то на океанский берег.

Константин Дудаков-Кашуро, культуролог, участник постановки: «Вот если вы обратите внимание на то, что мы в своей повседневной жизни редко обращаем внимание, редко следим за звуками окружающего мира. Хотя звуковой мир сейчас очень, я бы сказал, подавляющий. И мне кажется, что этот спектакль как раз учит прислушиваться к жизни».

«Звуковые Ландшафты» позволят услышать шум деревянных, железных и бумажных конструкций как симфонию звуков окружающего мира, слагающуюся в своеобразный пейзаж. Точнее, в четыре жанровые картины.

Конечно, хочется во все глаза наблюдать за работой причудливых машин, но перед началом спектакля артисты дают совет: закройте глаза, слушайте и включите воображение. Первая картина переносит нас на опушку леса, где вот-вот разразится гроза, вторая – на индустриальную фабрику.

Григорий Кротенко, участник постановки: «Третья часть – это, может быть, самый древний пейзаж и ландшафт, который можно было бы наблюдать на Земле – это морской берег, и завершает все это часть, которую мы условно называем «Dies Irae», «День гнева», то есть война».

Партитура составлена так, что все части взаимосвязаны. После громкого финала – «Dies Irae»,  «Войны» каждая предыдущая партия предстает в новом свете.  Представьте: природа, пение птиц, морской бриз… И вдруг война меняет все. Но как признались артисты, они не закладывали в свои сюжеты глубинного смысла. Слушая «звуковые ландшафты» каждый вкладывает в увиденное свой смысл.

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