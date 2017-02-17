Промышленная история в стихах и танцах. Продолжение Баренц-спектакля

В конце прошлого века основной статьёй дохода Киркенеса была добыча железной руды. Однако вот в 1996 году производство закрыли. В норвежском городе Киркенесе всё шло замечательно вплоть до 80-х годов прошлого века, пока руда не стала слишком дорогой европейских компаний. Рабочих начали сокращать, а потом рудник и вовсе закрыли. В результате в городе оказалось огромное количество безработных шахтёров.

Об этой истории повествует спектакль норвежского театра SAMOVAR «Герои рабочего класса». Его показали участникам фестиваля «Баренц-спектакль». Каждый год он проходит в приграничном Киркенесе. Готовить эту постановку актеры начали недавно, но интенсивно. Репетировали каждый день и ежедневно встречались с людьми, которые в 96 году работали в рудниках и потеряли работу.

Айзек Квиоммин, актер театра «SAMOVAR»: «В то время это была огромная социальная проблема. Тогда очень много людей потеряло работу. А ведь этот рудник – настоящий колондайк рабочих мест. Киркенес потерял 400 мест для трудоустройства. Это было ужасно».

Разработка сценария и сюжета спектакля будет идти и дальше. Шорт-версия, которые увидели участники фестиваля, была специально приготовлена для «Баренц-Спектакля».

Бенте Андерсен, директор театра «SAMOVAR»: «Это не совсем полное представление, вы сейчас наблюдали, можно сказать, наш рабочий процесс. Мы показываем его сейчас специально для «Баренц спектакля», который проходит под лозунгом «Индустриальный бумеранг» на стыке искусства и промышленности. Мы выпустим и полную версию постановки. Люди, которые раньше работали на руднике, с нетерпением ждут её».

Тема «Баренц спектакля» в этом году «Промышленный бумеранг». Именно это вдохновило «Самовар-театр» на постановку «Герои рабочего класса». Спектакль – экспериментальный. В нём история рассказывается с помощью поэзии, хореографии и сатиры.