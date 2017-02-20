Бетховен, Ахматова, Наполеон. Что их объединяет? Конечно зерна!

Несмотря на то, что кофе был открыт приблизительно в 850 году нашей эры, свое признание он получил не сразу, а лишь спустя несколько веков.

До того, как этот тонизирующий напиток пришел в Европу, было испробовано огромное количество различных методов и технологий его приготовления. В полной мере оценить все неповторимые свойства кофе смогли в 16 веке, именно тогда начался настоящий кофейный бум.

Елена Морозова, специалист библиотеки: «Первый кто упомянул кофе в литературном произведении, был греческий писатель Гомер. Он назвал кофе горьким черным напитком, которое не даёт людям уснуть. С тех пор минуло не одно тысячелетие, но до сих пор кофе любят и помнят. Он стал главным героем нескольких книг и заслужил очень много упоминаний в литературных произведениях».

Среди творческих людей огромное количество кофеманов, которые восхищались этим напитком в своих творениях. Иоганн Себастьян Бах сочинил «Кофейную кантату», Виктор Гюго при рисовании использовал кофе вместо туши. Вольтер мог выпить 50 чашек в день и при этом дожил до 83 лет.

Виктория Чунина, специалист библиотеки: «Три раза кофе должно подняться, стоять у плиты не отходить никуда, а в конце добавить ложку одну столовую холодной воды, чтобы опустилась гуща на дно. И без сахара, сладкий кофе не очень я люблю, ну, и с лимоном тоже очень вкусно».

Всё про кофе можно узнать на выставке в областной научной библиотеке, она работает в зале абонемента, вход свободный.