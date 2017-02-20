16+
!-13°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Бетховен, Ахматова, Наполеон. Что их объединяет? Конечно зерна!

11:4520 февраля 2017Просмотров: 116

Несмотря на то, что кофе был открыт приблизительно в  850 году нашей эры, свое признание он получил не сразу, а лишь спустя несколько веков.

До того, как этот тонизирующий напиток пришел в Европу, было испробовано огромное количество различных методов и технологий его приготовления. В полной мере оценить все неповторимые свойства кофе смогли в 16 веке, именно тогда начался настоящий кофейный бум. 

Елена Морозова, специалист библиотеки: «Первый кто упомянул кофе в литературном произведении, был греческий писатель Гомер. Он назвал кофе горьким черным напитком, которое не даёт людям уснуть. С тех пор минуло не одно тысячелетие, но до сих пор кофе любят и помнят. Он стал главным героем нескольких книг и заслужил очень много упоминаний в литературных произведениях».

Среди творческих людей огромное количество кофеманов, которые восхищались этим напитком в своих творениях. Иоганн Себастьян Бах сочинил «Кофейную кантату», Виктор Гюго при рисовании использовал кофе вместо туши. Вольтер мог выпить 50 чашек в день и при этом дожил до 83 лет. 

Виктория Чунина, специалист библиотеки: «Три раза кофе должно подняться, стоять у плиты не отходить никуда, а в конце добавить ложку одну столовую холодной воды, чтобы опустилась гуща на дно. И без сахара, сладкий кофе не очень я люблю, ну, и с лимоном тоже очень вкусно».

Всё про кофе можно узнать на выставке в областной научной библиотеке, она работает в зале абонемента, вход свободный.  

Реклама
Читайте также
Благоустроенные дворы во всех городах и поселках Мурманской области. В России начинает работу масштабная федеральная программаБывший пресс-секретарь губернатора Денис Пушин за полминуты дважды попал под колеса автоМурманску нужно больше кровиСтановиться врачами мурманским школьникам помогает региональное министерство здравоохранения
Патриоты - освободители или русские шпионы. В Норвегии потомки партизан требуют оказать их родственникам все заслуженные почестиТелепрограмма на 21 февраля (вторник)Началась регистрация на участие в «Лыжне Дружбы»В Мурманске открылась выставка, посвященная Ходжалинскому геноциду в АзербайджанеВолонтеры Заполярья примут участие в обучающих семинарахА не надо было ехать под "кирпич"! В Мурманске под колесами автомобиля взорвалась петарда
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  