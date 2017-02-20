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«Краса Заполярья – 2017» - в поисках идеального платья

10:1020 февраля 2017Просмотров: 130

Порой подготовка более волнительна, чем само мероприятие. Участниц конкурса «Краса Заполярья» готовят к первому выходу в свет – торжественному и долгожданному.

Ирина Голубева, член жюри: «Как мне кажется, это очень ответственное мероприятие, поскольку они впервые выйдут на публику, они будут себя презентовать, их впервые увидит город».

На первом показе конкурсанткам предстоит два выхода. Первый – презентационный. Все девушки предстанут перед публикой в схожих по стилю и цвету платьях. Второй – более индивидуальный. Каждая девушка пройдет перед зрителями в наряде, отражающем ее индивидуальность. Важна будет не только одежда, но и грация, обаяние и элегантная походка.

Анна Дюбарь, член жюри: «Мы хотим сегодня показать основные тенденции этого сезона, хотим яркого представления, хотим, чтобы девчонки показали свою индивидуальность. Сделали несколько выпадов таких, какие они считают нужными. Хотим подчеркнуть одеждой их силуэты, формы».

Ирина Голубева, член жюри: «Чтобы этот образ, этот наряд был настоящим продолжением наших девочек, чтоб он служил только в помощь и помог о себе составить максимально хорошее впечатление».

Стройные и привлекательные, девушки заслуживают того, чтобы одежда максимально подчеркивала их достоинства. Прекрасные платья и юбки, топы и блузки. Кому-то сразу находят «то самое платье», а кому-то приходиться перемерить много разных нарядов.

Анастасия Онищук, участница проекта «Краса Заполярья-2017»: «На меня одели чудный костюм, мне очень нравится, и девочками очень нравится. И мне кажется, он мне очень подходит. Я такого никогда раньше не носила, но, мне кажется, это мое».

Полина Сафронова, участница проекта «Краса Заполярья-2017»: «Я узнала, как сочетать вещи, потому что я посмотрела, как это делают профессионалы. Девочек нарядили очень красиво, везде присутствует бежевый цвет, я его очень люблю».

Пудровые цвета, металлические оттенки, черный, никогда не выходящий из моды, шелк, кружево и объемные формы. На показе представят последние модные тенденции.

Да, определенно главное – это уверенность в себе. Когда смотрящему запоминается не платье и не каблуки, а гармоничный цельный образ. Может, так и по жизни нужно поступать? Не гнаться за блеском, а пробуждать свет в себе? 

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