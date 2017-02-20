«Краса Заполярья-2017». Как не потерять свое внутреннее «я» в погоне за победой?

Конкурс «Краса Заполярья» - длительный и насыщенный для всех его участниц. Чтобы справиться с нагрузкой – физической и моральной - девушкам нужно научиться находить в себе силы, энергию, энтузиазм, а также не бояться ошибок. Конкурсанток пригласили на психологический тренинг.

Марина Табейкина, руководитель центра «Психология жизни»: «Я сегодня проговаривала у них на занятии, что основное, конечно, это страх ошибиться. Потому что очень многие люди, даже гораздо старше, боятся разрешить себе что-то попробовать. И соответственно они себя ведут в рамках, потому что очень много напряжения сделать что-то не так».

Важно ощущать уверенность, не чувствовать себя хуже других. Тревога перед публичными выступлениями может помешать в ходе конкурса. Как же все-таки справиться с волнением?

Важна ли победа? Как сохранить душевное равновесие в стрессовые моменты? Как правильно мотивировать себя? Вместе с психологом девушки попытались найти ответы на эти вопросы, выполняли разные упражнения и задания, искали свое внутреннее «я».

Татьяна Броцкая, участница проекта «Краса Заполярья»: «Мне было очень интересно познать себя. Потому что порой себя не знаешь. А когда узнаешь свою внутреннюю девочку, познаешь себя с новой стороны. Это очень познавательно для самой себя. Может, где-то видишь, что себя нужно изменить, раскрыть».

Студентка Катя Жукова – будущий дизайнер. На конкурсе ей хочется заявить о себе, получить полезные знания, знакомства и яркие впечатления. Советы психолога девушку вдохновили.

Екатерина Жукова, участница проекта «Краса Заполярья»: «Мне очень понравилось, мне вообще кажется, психология - очень интересный предмет. Такие тренинги помогают больше разобраться в себе, понять свои ощущения, может быть, какие-то блоки у себя найти. И как-то потом ты можешь с этим справиться».

Конкурс – это еще не все, после его окончания жизнь продолжится. Войдет ли она в прежнее русло или изменится, зависит от самих участниц. Главное понимать, что это жизненный этап, после которого будут и другие события, важные и судьбоносные.