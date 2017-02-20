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Мы вместе и мы счастливы. «В гостях и Гименея» - конкурс молодых семей

11:0020 февраля 2017Просмотров: 28

В этом году в конкурсе приняли участие 6 молодых семей из Мурманска, Колы, Полярного и поселка Сафонова. Претенденты на победу рассказывали о себе и о своих увлечениях. Биографию семью должны были изложить в творческой форме.

Павел Родионов, специалист ДК им. Кирова: «Это - укрепление семьи, самое главное, что они все вместе проводят время. Я думаю, что какие-то новые стороны открывают в своих детках. Родители по-другому смотрят: муж смотрит на жену, жена на мужа. Я думаю, что это очень важно».

Конкурс  назвали в «В гостях у Гименея».  Ведь именно этот древнегреческий бог отвечал за крепкий брак и гармоничные отношения в семье. Помимо визитных карточек, конкурсантам надо было выполнить другие задания: интеллектуальные и спортивные.

Цель мероприятия - поднять престиж семейных отношений среди молодежи, а также пропаганда здорового образа жизни. Несмотря на довольно пафосную формулировку, конкурс получился эмоциональным и душевным. Ведь на одной площадке встретились люди, которые искренне любят друг друга.

Победителем конкурса стала семья Максименко-Карповых из города Заозёрска. Эти соревнования для них были первыми в их совместной жизни. И наши герои достойно справились с поставленными задачами.

Молодая семья отлично знает, что означает фраза «Счастливы вместе».

Все участники фестиваля семейного счастья были награждены дипломами и сувенирами.  

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