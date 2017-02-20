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Регион северный, а водители как с юга приехали! Как правильно трогаться в ледяную горку?

11:2020 февраля 2017Просмотров: 19

Покорителем вершины сейчас можно назвать практически каждого мурманчанина. Да и во многих других городах области рельеф сложный, дороги посыпают плохо.

Казалось бы, живя в таких условиях, каждый водитель должен уметь справляться с трудными подъёмами. Но на практике немало автолюбителей допускают элементарные ошибки.

Евгения Тимофеева, инструктор по вождению: «Частая ошибка бывает в том, что лишний газ водитель даёт. И колёса не успевают зацепиться. Дальше начинают ещё больше газа давать, и, если совсем его не дать, она глохнет. Всё, с этого момента тронуться невозможно. И когда люди пытаются с этого момента тронуться, машина уже не поддастся».

Инструктору по вождению Евгении Тимофеевой такие вещи приходится объяснять не только ученикам, но и тем, кто за рулём уже давно. Не каждый автолюбитель чувствует педали, а ювелирная работа ногами – это именно то, что в первую очередь необходимо для преодоления скользкого подъёма.

Евгения Тимофеева, инструктор по вождению: «Приводим сцепление в рабочее положение. Начинаем подпитывать, подкармливать мотор газом, но буквально чтобы снять эту вот нагрузку. Сцепление – оно очень плавно-плавно-плавно работает и мы даём на грани того, что она может заглохнуть, зацепление колёс происходит и она едет».

Отрабатывать навыки на площадке – удобно и безопасно, но в городе бывают более крутые подъёмы. А ещё – встречные и припаркованные машины, неожиданно выбегающие на дорогу пешеходы, коварные повороты.

Евгения Тимофеева, инструктор по вождению: «Вообще прежде, чем заехать в какой-то подъём, покорить его, стоит несколько раз подумать – нужно ли вам это. Потому что законы физики никто не отменял».

Но если отказаться от поездки на «весёлую горку» вы не можете, стоит искать наиболее оптимальный вариант подъёма. Один из способов – «ёлочка», пробовать на заставленной улице его стоит, только когда вы на 100% уверены, что сможете удержать машину.

Евгения Тимофеева, инструктор по вождению: «Я ухожу влево, ухожу вправо, ухожу влево. То есть я меняю угол. Но быть готовой нужно к тому, что она может очень-очень вилять сильно».

Более безопасный приём – зацепиться одной осью за снег, если это возможно. Выполняя эти нехитрые манёвры не стоит забывать, что с этой горочки ещё придётся спускаться. А это, порой, опаснее, чем идти на подъём. Одно неверное движение – и машина поедет совсем не туда, куда вам хотелось бы.

Евгения Тимофеева, инструктор по вождению: «Вот, например, ты собираешься спускаться. Понимая это, ты заранее, изначально, не разгоняешься, уже эту скорость нужно обуздать. Потихонечку, выжали, и начинаем её сдерживая, притормаживаем, потому что крутой может быть спуск».

С педалью тормоза нужно быть предельно осторожным – чуть сильнее нажмёшь – и машину просто развернёт. Если подъём настолько крутой и скользкий, а впереди ещё и поворот, можно вообще заглушить автомобиль и оставить его на передаче. Авто по инерции будет ехать вниз и само остановится в конце спуска.

Но, опять же, опробовать такой метод могут те, кто уверен, что справится с машиной без усилителя руля и тормозов. А ещё лучше – отработать эти навыки в безлюдных местах. Пару часов тренировок – и городские сопки вам будут не страшны. 

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