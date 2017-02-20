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В детско-юношеской библиотеке испекут необычные блины

12:0020 февраля 2017Просмотров: 97

22 февраля в 14.00 в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдет очередная экологическая творческая мастерская в рамках акции «Спасем дерево!» и Года экологии в России.

Цели встречи - научить творчеству, бережному отношению к природе, познакомить с традициями народного праздника. На занятии дети будут делать необычные масленичные блины.

Ребята под руководством педагога Центра детского творчества и досуга Русланы Недозоровой смогут принять участие в занятии по изготовлению поделки из бросового материала: листов бумаги, старых журналов, книг, нот, газет.

По итогам занятия в библиотеке будет подготовлена выставка поделок.

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