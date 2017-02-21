Флисовый Буратино и Баба-яга с маникюром. Авторские куклы в библиотечном музее

Взрослый человек может позволить себе все, что угодно, даже играть в куклы. Мы находимся в музее театральных кукол областной детско-юношеской библиотеки.

Куклы здесь самые разные. Напольные, тростевые, есть даже механические, как, например, персонажи из сказки «Али Баба и сорок разбойников»

Музею театральных кукол почти три десятка лет. Его создавали и создают несколько поколений библиотекарей. В 2002 году кукольный дом получил официальное звание музея на общественных началах. На базе музея функционировал даже детский театр: в нем играли ученики первой мурманской школы. С кукольными представлениями ребята выступали не только в Мурманске, но и в Норвегии, Швеции и Финляндии.

Светлана Литвинова, заведующая отделом литературы по искусству: «Летопись музея кукол. От момента создания, получения звания общественной организации музей на общественных началах. Это было запечатлено в сюжете телевидения, где была передача «родился еще один маленький, но музей».

Сейчас в музее 63 куклы. У каждого экспоната есть свой паспорт, он же трудовая книжка. Там можно прочесть, где побывал каждый персонаж, какие роли исполнил. Флисовый Буратино, модная баба-яга с кольцами и маникюром, северные персонажи в саамских нарядах.

Светлана Литвинова, заведующая отделом литературы по искусству: «Это персонажи разных самых сказок, потому как они в библиотеке помогают нам, как специалистам, оживить произведение, книгу. Раскрыть её страницу с помощью кукол»

Только в прошлом году музей посетили более пяти тысяч человек. Школьники приезжают сюда со всей области, даже из Печенги и Никеля. Многим интересно не просто посмотреть, но и поучаствовать в театрализации. Побыть артистами на минутку.

Несколько кукол библиотекарям подарили художники из мурманского областного театра кукол. Козёл-круторог с золотыми рогами, пес-далматинец и малыш из королевской семьи. Библиотекари – не профессионалы, но кукол мастерят с душой и вниманием. Лица из папье-маше, костюмы из лоскутов, ниток, пуговиц, меха. Из бросового материала получились авторские куклы, необычные, интересные и душевные.