Как из литейщика превратится в фотографа? Знаменитый мурманский фотохудожник раскрывает секрет

Сегодня отмечает юбилей знаменитый мурманский фотограф, издатель, журналист, кинооператор Юрий Михайлович Левин. А вот интересно кем он себя ощущает, в первую очередь?

Его фотоальбомы любимы мурманчанами, хотя большую часть жизни Юрий Михайлович провёл за кадром. Уроженец города Горького, ныне Нижнего Новгорода, он с детства мечтал стать фотографом. А поступил в политехнический институт.

Юрий Михайлович Левин: «И вдруг как подарок при распределении Мурманск просит специалиста – литейщика 35 завод. Я, конечно, мне все говорят: ты дурак. Сумасшедший».

Часть друзей отговаривает: что там делать в вечной мерзлоте? С другой стороны убеждают - ударные стройки коммунизма, возможность карьерного роста.

Юрий Михайлович Левин: «Вот там строительство, Север, Крайний Север, помогать, воздвигать, строить. Не было у меня таких мыслей, когда я сюда ехал».

Всё очень просто - Юрий Михайлович поехал в Мурманск за романтикой, и с тех пор более полувека живёт и трудится ради удовольствия. Доставляют радость его увлечение, работа, хобби – фиксировать на плёнку мгновения жизни.

А их в судьбе было много – работа кинооператором на Мурманской студии телевидения, участие во множестве телевизионных проектов, включая Олимпиаду в Москве, Игры доброй воли, Всемирный фестиваль молодёжи и студентов.

Особая страница в творчестве юбиляра работа фотографом Мурманского областного театра драмы. По его снимкам зрители вспоминают известных мурманских актёров и нашумевшие постановки.

Неизменной любовью, Юрия Левина остаётся родной край. Названия фотоальбомов говорят сами за себя: «Я люблю моё Заполярье», «Здесь мой причал», «Объяснение в любви». В них мурманчане черпают вдохновение, положительные эмоции. Поэтому в эти дни звучат заслуженные слова благодарности и поздравления: с юбилеем, Юрий Михайлович!