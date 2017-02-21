Космический щит и красавицы в коронах. Мурманск глазами астролога

Вениамин Никора называет себя по-разному: астролог, мастер Таро, мастер Рейки, мастер глубинных практик. Его знают в Москве и Николаеве. В Астане он ведет телевизионную передачу совместно с победительницей битвы экстрасенсов - со своей супругой Фатимой Хадуевой. В Мурманск он приехал для того, чтобы с помощью компьютерного астрономического анализа рассказать северянам, что же нас ждет в ближайшем будущем.

Вениамин Никора, астролог: «Юпитер перейдет в «Скорпиона» вот-вот в сентябре, и это хороший аспект Марса. В Мурманске будет реорганизовано, красиво выстроены дороги. Потому что Марс -это дороги. Скорее всего, это будет с сентября этого года, на это будет сделан акцент».

Мурманск по гороскопу «Весы», так как он был образован 4 октября. Дата основания легла в основу астрологического графика. Неопытному человеку все эти иероглифы ничего не говорят.

Вениамин Никора, астролог: «Мурманск значимый город для России. Я бы сказал, даже не побоюсь на фоне других планет, некий космический щит. Мурманск защищает всю Россию. Энергетически. Карта, чем хороша, что карта очень динамичная у вашего города. Когда планеты расположены по всему кругу, то есть варианты развития в разных сферах. И спорт, и культура, и образование. Уран вообще замечательный».

После долгой беседы мы узнали, что в Мурманске есть сильная армия, у нас живут девушки с короной, то есть красивые девушки и сильные мужчины. А ещё наш город поднимется на какие-то три ступени в социальном развитии. Но и это ещё не всё.

Вениамин Никора, астролог: «Следующий год будет какая-то Олимпиада или что-то связано со спортом. Или водные виды спорта. У нас каждый год проводится. Так Юпитер – это международная планета. Это будет масштабно. Еще масштабней? Да. Спорт комитет готовьтесь».

Вениамин рассказал ещё, как живется различным знаком зодиака в Мурманске. Например, «Рыбы» считаются ключниками, у них есть ключи от всех дверей.

Вениамин Никора, астролог: «Они имеют свою серьезную значимость. Кому бы я порекомендовал быть осторожным в этом городе, так это «Овнам». Нужно немножко умерить свой пыл. И «Козерогам» с «Раком».

Вениамин Никора уже больше 25 лет занимается подобной практикой. Не так давно астролог предсказал, кто победит на выборах в США. К нему обращаются политики и бизнесмены за советами.

Вениамин Никора, астролог: «В любой изотерической практике есть такое понятие, как посвящение. У меня есть посвящение и право этим пользоваться. А кто вас посвящал? Есть специальные люди, у кого есть право посвящать. Спасибо вам большое, что рассказали. Спасибо, мне было очень интересно».