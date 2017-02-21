16+
!-13°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Приказ смеяться! Как провести выходные на службе?

10:3021 февраля 2017Просмотров: 111

В ДК имени Кирова блестят туфли, блестят бляхи на ремнях и звезды на погонах. На сцене в равной схватке сразятся силовые структуры и ведомства в рамках КВНа в погонах. Это будет интересно.

Свои силы команды пробовали в трех классических конкурсах: это приветствие, разминка и озвучка. К каждому состязанию участники подошли по своему, с присущим своей профессии колоритом. Зрители увидели красочные выступления сотрудников службы исполнения наказания, МЧС, судебных приставов и других структур. Где еще как не на сцене можно увидеть их именно такими?!

Иван Родин, команда «Борцы с долгами»: «Подготовка проходила, как обычно, в ускоренном режиме, времени было не так много, буквально полторы недели. Ожидания, как обычно, победить! Много усилий вложили в КВН? Много, честно говоря, много. Время приходилось тратить по вечерам, после работы в выходные, но это было с удовольствием сделано. Надеемся всем понравиться!

Большинство команд имеют за плечами не только большой опыт игры, но и чемпионские титулы. Почти в каждой команде были представительницы прекрасного пола, а одна команда состояла исключительно из очаровательных дам. Они доказали, что могут не только трудиться наравне с мужчинами, но и шутить не хуже, а порой даже лучше.

Жанна Кучина, организатор: «Ну, учитывая, что КВН в погонах  дворец культуры проводит уже девятый год, то в принципе команды собираются очень легко и быстро. Потому что за девять лет образовался уже такой костяк КВН в погонах, людям, значит, нравится играть в КВН. Но приятно, что каждый год всегда есть новички. В этом году это команда четырнадцатой бригады северного флота, будет оригинально на них посмотреть, потому что в числе команды срочники».

Перед выступлением участники совершенно не волновались, по роду службы им это не свойственно. Каждый вживался в свою роль и образ. Все до одного были уверенны в своих силах и силах своей команды!

Максим Волков, команда «Шпроты»: «По примеру нашей команды мы старались делать юмор максимально приближенный к обычному зрителю, который не носит погоны и видит нас как простых людей на сцене, но немного со спецификой, конечно же».

По итогам игры первое место разделили команда «Шпроты», представляющая управление федеральной службы исполнения наказания, и команда двухсотой отдельной мотострелковой бригады «Динамит»  из поселка Печенга. Велика вероятность, что теперь мы сможем увидеть их на играх Региональной Мурманской лиги КВН.

Реклама
Читайте также
Сотрудники Росгвардии в Мурманске спасли раненого сторожаВ Мурманске назначен новый генеральный консул НорвегииМосква заняла первое место в Европе по автомобильным пробкамОскорбила онлайн. Жительница Ковдора заплатит 3 тысячи за унизительный текст в соцсети
В областной научной библиотеке состоялся вечер памяти поэта и журналиста Александра МилановаМужчина отобрал у мурманчанки планшет на улицеВ Мурманской области поймали 12 нетрезвых водителейС юбилеем, Юрий Михайлович!В Мурманске на Планерной столкнулись два автомобиляЧто передать в передачке? Изменился перечень предметов, которые можно передавать осуждённым
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  