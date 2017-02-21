Штампуем юмор на заказ, пугаем за деньги, идём в кино

Забавно, но Морган Фриман мечтал стать военным пилотом, а вовсе не артистом. Одна маленькая проблемка: чернокожих в то время не брали в летные школы. Поэтому Морган стал мировой звездой кинематографа, а уже потом получил права летчика.

В бытность холодной войны была создана тайная организация "Патриот", которая произвела отряд супергероев. В этой группе спецагентов оказались представители различных республик, которым долгое время необходимо было скрывать свои сверх способности. В наши дни Москва подверглась жестокому нападению, дома разрушены, а военная техника полностью выведена из строя. Остановить врага смогут только сверхлюди. Но сначала их нужно найти и объединить.

Вот что ни говорите, а актер Роберт Патрик у меня всю жизнь будет ассоциироваться с образом Терминатора в одноименном фильме. Вот такое у меня было детство. Посмотрим, что Роберт приготовил мне на этот раз. Призраки Элоиз.

Четверо друзей пробираются в давно заброшенную и запустевшую психиатрическую лечебницу в надежде найти свидетельство о смерти. Для Джейкоба, одного из ребят, это приключение значит гораздо больше, чем просто возможность пощекотать себе нервы. Ведь документ может подтвердить его право на крупное наследство. Но внутри таинственного здания меркантильные желания сменятся желанием сбежать. Герои узнают не только ужасающую историю больницу, но и правду о собственном трагическом прошлом.

Вот когда на экраны выходит русское кино, я сразу начинаю искать там бывших квнщиков и камеди клабовцев. Это как Гоша Куценко в свое время - был в каждом отечественном фильме. В общем, в этой ленте я насчитал троих. Пока только троих. А вы? Одноклассницы: новый поворот.

Даше сделали предложение. Она собирает своих одноклассниц и по совместительству подруг. Катя, Вика и Света безмерно рады за подругу. Они весело и без ограничений отмечают радостные перемены на девичнике. Наутро они едва не проспали приезд Миши. Даша успевает в аэропорту перехватить своего парня, собравшегося улетать. Но его поведение серьезно настораживает. Внешне он похож на Мишу, но поведение его говорит о том, что это совершенно другой человек.