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СМС добра. Юному мурманчанину нужна ваша помощь

12:5021 февраля 2017Просмотров: 241

Сегодня мы познакомимся с мурманчанином, который, как и многие подростки, мечтает радоваться жизни, заниматься спортом.  В общем, быть как все. Но для осуществления этих желаний ему необходима ваша помощь.

Под прицелом телекамеры 14-летний Кирилл чувствует себя не комфортно. Но в школе он – душа компании, утверждает мама. У парня много знакомых и друзей, он всегда готов поддержать разговор. Но вот заниматься тем, к чему душа лежит, не может по состоянию здоровья.

Кирилл Подгаецкий: «Стать баскетбольной звездой. Или волейбольной. Потому что мне нравится волейбол и баскетбол. Но играть я в него не могу».

Проблемы с позвоночником – это врождённое заболевание. Кирилл уже опроверг вердикты многих врачей и не собирается сдаваться.

Любовь Подгаецкая: «Когда я родила Кирилла, он был совсем грудничком, сначала доктора говорили, что он не будет сидеть – он сел. Потом сказали, что он не будет ходить – он пошёл. Вот, до сих пор ещё ходит».

С возрастом заболевание обострилось. Последнее обследование, которое сделали питерские врачи, показало, что Кириллу необходима срочная операция.

Любовь Подгаецкая: «Нам дали направление на квоту. По квоте операции очень долго ждать, а я разговаривала с нейрохирургами. Нейрохирург сказал, что мы живём, как на пороховой бочке, что операцию нужно делать, чем быстрей, тем лучше».

Квота была выдана почти год назад и когда очередь дойдёт до Кирилла – неизвестно. А на ожидание у семьи времени нет. Если не сделать операцию сейчас, парень может просто остаться инвалидом.

Собрать необходимую на лечение сумму самостоятельно семья не может. За помощью они обратились в благотворительный фонд «Руки жизни» и теперь волонтёры помогают собрать средства. На операцию требуется больше четырёхсот тысяч рублей. Банковские реквизиты есть на сайте фонда, так же можно помочь с помощью смс.

Сообщение со словом «Руки» на короткий номер 3434 автоматически перечислит в копилку 50 рублей. Если вы хотите отправить другую сумму, её необходимо указать после слова «Руки» без пробела.

Всю подробную информацию можно найти на сайте фонда «Руки жизни».

ТЕКСТ: РУКИ(СУММА ПОЖЕРТВОВАНИЯ) БЕЗ ПРОБЕЛА! НОМЕР: 3434

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