Гонщиками не становятся, ими рождаются. Маленькие тайны автоспорта

Смелость, целеустремлённость, бесстрашие, благородство и желание делиться своим опытом с другими людьми – таким общество представляет настоящего мужчину.

Все эти качества есть у профессиональных автогонщиков. В Мурманской области автоспорт не очень сильно развит и спортсменов в нашем регионе не так уж и много. Но те, что есть, в это дело окунаются с головой.

Геннадий Стрелков, автогонщик: «Контактная борьба, конечно, не приветствуется и умышленная даже наказывается. Но трудно её избежать, поэтому мятые двери, крылья».

Геннадий Стрелков – ветеран автоспорта. Свою первую гонку помнит до сих пор. Было это в 1988 году. Стартовали 4 машины. Сам он был за рулём бежевой копейки.

Геннадий Стрелков, автогонщик: «Я вспоминаю свою первую гонку – я никуда там… я приехал последний. Но это было настолько, такой драйв, что когда я вернулся после соревнований в гражданскую машину и поехал на работу, мне светофорные гонки были не интересны. То есть, я пар выпустил».

Сколько с тех пор прошло таких гонок, уже и не счесть. Очередная состоялась полторы недели назад, в городе Полярные Зори.

Геннадий Стрелков, автогонщик: «В этот раз очень серьёзно. Прямо приходит на ум – первая победа, призовое третье место досталось невероятными разрушениями какими-то. Коробка, рулевое управление, задний мост».

Вмятины на кузове, битые фары и стёкла – это, по меркам автогонщиков, мелочи. Главное, чтобы автомобиль ездил. На первом месте безопасность – металлический каркас, чтобы машину не смяло в случае удара или переворота, вспомогательные системы.

Заглушить спортивный автомобиль можно не только изнутри, но и снаружи. Система аварийного отключения двигателя есть в каждом таком автомобиле. Она сделана на случай, если гонщик по каким-то причинам не сможет заглушить двигатель самостоятельно.

Ситуации на гонках бывают разные. И улетал с трассы, и переворачивался, и проводка дымилась, вспоминает автогонщик. В городском потоке такие эксперименты ни к чему и к подготовке будущих водителей наш герой подходит со всей ответственностью.

Не только стандартным упражнениям, но и минимальным азам контраварийной подготовки обязан учить каждый инструктор по вождению, утверждает Геннадий Стрелков. Своим ученикам он спуску не даёт. Будущие водители и сами рады стараться.

Наталья Алексеенко, будущий водитель: «Опыт, конечно. Я считаю, что для каждого человека… я считаю, что каждый инструктор должен так делать».

В первую очередь, водитель должен уметь отличать дорогу общего пользования от гоночной трассы. И именно автоспорт помогает найти эту грань, понять, что можно делать в потоке, а от каких манёвров лучше воздержаться. Настоящий гонщик своё мастерство показывает на спортивной трассе, а не на городских дорогах.