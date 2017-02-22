16+
I-10°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Гонщиками не становятся, ими рождаются. Маленькие тайны автоспорта

11:3022 февраля 2017Просмотров: 107

Смелость, целеустремлённость, бесстрашие, благородство и желание делиться своим опытом с другими людьми – таким общество представляет настоящего мужчину.

Все эти качества есть у профессиональных автогонщиков. В Мурманской области автоспорт не очень сильно развит и спортсменов в нашем регионе не так уж и много. Но те, что есть, в это дело окунаются с головой.

Геннадий Стрелков, автогонщик: «Контактная борьба, конечно, не приветствуется и умышленная даже наказывается. Но трудно её избежать, поэтому мятые двери, крылья».

Геннадий Стрелков – ветеран автоспорта. Свою первую гонку помнит до сих пор. Было это в 1988 году. Стартовали 4 машины. Сам он был за рулём бежевой копейки.

Геннадий Стрелков, автогонщик: «Я вспоминаю свою первую гонку – я никуда там… я приехал последний. Но это было настолько, такой драйв, что когда я вернулся после соревнований в гражданскую машину и поехал на работу, мне светофорные гонки были не интересны. То есть, я пар выпустил».

Сколько с тех пор прошло таких гонок, уже и не счесть. Очередная состоялась полторы недели назад, в городе Полярные Зори.

Геннадий Стрелков, автогонщик: «В этот раз очень серьёзно. Прямо приходит на ум – первая победа, призовое третье место досталось невероятными разрушениями какими-то. Коробка, рулевое управление, задний мост».

Вмятины на кузове, битые фары и стёкла – это, по меркам автогонщиков, мелочи. Главное, чтобы автомобиль ездил. На первом месте безопасность – металлический каркас, чтобы машину не смяло в случае удара или переворота, вспомогательные системы.

Заглушить спортивный автомобиль можно не только изнутри, но и снаружи. Система аварийного отключения двигателя есть в каждом таком автомобиле. Она сделана на случай, если гонщик по каким-то причинам не сможет заглушить двигатель самостоятельно.

Ситуации на гонках бывают разные. И улетал с трассы, и переворачивался, и проводка дымилась, вспоминает автогонщик. В городском потоке такие эксперименты ни к чему и к подготовке будущих водителей наш герой подходит со всей ответственностью.

Не только стандартным упражнениям, но и минимальным азам контраварийной подготовки обязан учить каждый инструктор по вождению, утверждает Геннадий Стрелков. Своим ученикам он спуску не даёт. Будущие водители и сами рады стараться.

Наталья Алексеенко, будущий водитель: «Опыт, конечно. Я считаю, что для каждого человека… я считаю, что каждый инструктор должен так делать».

В первую очередь, водитель должен уметь отличать дорогу общего пользования от гоночной трассы. И именно автоспорт помогает найти эту грань, понять, что можно делать в потоке, а от каких манёвров лучше воздержаться. Настоящий гонщик своё мастерство показывает на спортивной трассе, а не на городских дорогах.

 

Реклама
Читайте также
«Михаил Кутузов» повезёт мурманский щебень на Ямал«АтомЭнергоСбыт» информируетКонсульство Норвегии приглашает жителей Печенгского района получить удостоверение приграничного жителяЧисло проводок судов в Арктике ледоколами «Атомфлота» выросло вдвое
В квартире у мурманчанина нашли взрывное устройствоБольшинство норвежцев считают, что норвежские власти должны делать больше, чтобы улучшить отношения с РоссиейПолицейский помог жительнице Полярных Зорь, попавшей в ДТП на трассеПрогноз погоды по Мурманской области на 23 февраляРоссельхознадзор не пропустил в Москву партию мурманского морского ежаМурманчанам предлагают избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  