16+
I-10°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Как приготовить булочки с ананасами? Рецепт для школьного чаепития

10:3022 февраля 2017Просмотров: 167

Девушки учатся в 9 классе 36-ой школы. Сейчас у них каникулы, и они собрались вместе, чтобы испечь «Ананасовые ромашки». Для этого понадобится минимум продуктов: консервированные кольца ананаса, покупное слоёное тесто и корица.

Анна Карасёва: «Сейчас везде еда не особо здоровая. Намного приятнее и вкуснее, когда ты сам что-то делаешь».

Нашим героиням по 15 лет, и готовить самостоятельно еду они давно умеют.

Яна Эльканова: «Ну, и чтобы порадовать своего любимого. Потому что приятнее и вкуснее есть домашнее, что сделала твоя девушка».

Этот рецепт осилит даже новичок в кулинарном искусстве. Противень смазывается сливочным маслом. Тесто раскатывается, затем нарезается тонкими полосками. Ими, словно лентами, обматывается со всех сторон ананасное колечко. Булочки выкладываются на противень и отправляются в духовку на 20 минут.

В школе, где учатся подруги, все праздники отмечают чаепитием с домашней выпечкой. Отношения между юношами и девушками в классе дружелюбные. Хотя мальчишки иногда могут позволить себе похулиганить.

Анна Карасёва: «Могли портфели прятать или куртки. И сейчас мальчики между собой могут портфель спрятать, шнурки к стулу привязать».

Яна Эльканова: «Ребята интересные. Кто-то чем-то увлекается, есть о чём поговорить, они не глупые. Все читают, у всех есть хобби какие-то».

Александра Вдовиченко: «Мы все общаемся, дружим, гуляем вместе. У нас достаточно дружный класс, наполненный взаимопониманием».

 Александра увлекается музыкой. Раньше ходила в студию, но теперь из-за школьной нагрузки времени на это нет. Игру на гитаре продолжает осваивать самостоятельно. Яне нравятся иностранные языки. Девушка знает английский и планирует изучать норвежский. Анна интересуется сценическим искусством, несколько лет занималась в театральной школе. 15 минут ожидания пролетели незаметно. Пора посыпать булочки корицей, и допечь их в течение 5-ти минут. 

Реклама
Читайте также
«Михаил Кутузов» повезёт мурманский щебень на Ямал«АтомЭнергоСбыт» информируетКонсульство Норвегии приглашает жителей Печенгского района получить удостоверение приграничного жителяЧисло проводок судов в Арктике ледоколами «Атомфлота» выросло вдвое
В квартире у мурманчанина нашли взрывное устройствоБольшинство норвежцев считают, что норвежские власти должны делать больше, чтобы улучшить отношения с РоссиейПолицейский помог жительнице Полярных Зорь, попавшей в ДТП на трассеПрогноз погоды по Мурманской области на 23 февраляРоссельхознадзор не пропустил в Москву партию мурманского морского ежаМурманчанам предлагают избавиться от перегоревших энергосберегающих ламп и старых градусников
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  