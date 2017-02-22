Как приготовить булочки с ананасами? Рецепт для школьного чаепития

Девушки учатся в 9 классе 36-ой школы. Сейчас у них каникулы, и они собрались вместе, чтобы испечь «Ананасовые ромашки». Для этого понадобится минимум продуктов: консервированные кольца ананаса, покупное слоёное тесто и корица.

Анна Карасёва: «Сейчас везде еда не особо здоровая. Намного приятнее и вкуснее, когда ты сам что-то делаешь».

Нашим героиням по 15 лет, и готовить самостоятельно еду они давно умеют.

Яна Эльканова: «Ну, и чтобы порадовать своего любимого. Потому что приятнее и вкуснее есть домашнее, что сделала твоя девушка».

Этот рецепт осилит даже новичок в кулинарном искусстве. Противень смазывается сливочным маслом. Тесто раскатывается, затем нарезается тонкими полосками. Ими, словно лентами, обматывается со всех сторон ананасное колечко. Булочки выкладываются на противень и отправляются в духовку на 20 минут.

В школе, где учатся подруги, все праздники отмечают чаепитием с домашней выпечкой. Отношения между юношами и девушками в классе дружелюбные. Хотя мальчишки иногда могут позволить себе похулиганить.

Анна Карасёва: «Могли портфели прятать или куртки. И сейчас мальчики между собой могут портфель спрятать, шнурки к стулу привязать».

Яна Эльканова: «Ребята интересные. Кто-то чем-то увлекается, есть о чём поговорить, они не глупые. Все читают, у всех есть хобби какие-то».

Александра Вдовиченко: «Мы все общаемся, дружим, гуляем вместе. У нас достаточно дружный класс, наполненный взаимопониманием».

Александра увлекается музыкой. Раньше ходила в студию, но теперь из-за школьной нагрузки времени на это нет. Игру на гитаре продолжает осваивать самостоятельно. Яне нравятся иностранные языки. Девушка знает английский и планирует изучать норвежский. Анна интересуется сценическим искусством, несколько лет занималась в театральной школе. 15 минут ожидания пролетели незаметно. Пора посыпать булочки корицей, и допечь их в течение 5-ти минут.