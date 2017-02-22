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Первый выход в свет конкурсанток «Красы Заполярья – 2017»

11:0022 февраля 2017Просмотров: 286

К торжественному событию девушек готовят опытные профессионалы. Команда визажистов, стилистов, парикмахеров будто по мановению волшебной палочки создает образы – легкие и нарядные.

Дарья Мартыненко, парикмахер-стилист: «Мы создаем естественные образы. Но так как выход все-таки вечером, мы делаем укладку легкую. В основном, это локоны. Классические легкие укладки».

Марья Дюпина, визажист: «Легкий смоки в коричневых тонах, чтобы было все натурально. Подчеркнуть глаза девушки, мы выделяем скулу, чтобы лицо у нас было более рельефное. Я думаю, что девушки сегодня достойно выступят и представят себя».

Яркие платья, локоны, завораживающий макияж – на первый показ, как первый бал. 

Опасная концентрация красоты. Чтобы слиться с такой толпой, нужно постараться и включить на максимум всю яркость и эффектность.

За порядковым номером на руке - индивидуальность. Сначала каждую девушку торжественно представляют. Откуда родом, о чем мечтает, чем занимается и увлекается. Бокс и художественная гимнастика, хореография и стрельба из винтовки. Есть, что рассказать о каждой конкурсантке.

Второй показ особенный для участниц: у каждой свой образ. Романтичное кружевное платье или пышная юбка… Характер есть в каждом наряде, главное для модели – прочувствовать его и эффектно представить.

Вера Кислюк, участница проекта «Краса Заполярья – 2017»: «Все смотрят на тебя, и тебе нужно хорошо выглядеть, хорошо пройтись, не забывать улыбаться, конечно же, и всем понравиться».

Надежда Лукашеня, участница проекта «Краса Заполярья – 2017»: «Мы сейчас должны показать не только себя, но и свой наряд, чтобы люди захотели его купить. Ты уже придумала, как показать? Надо будет очень эффектно, так.  Двумя сразу глазами».

Ежедневные занятия, тренировки, домашние задания и мастер-классы. Две недели проекта прошли плодотворно. Члены жюри ждут результата – перевоплощений и преображений.

Елена Мусихина, директор конкурса: «Очень насыщенный график. С каждым днем видно, что они дома работают над собой, что-то взяли на заметку, все советы от наших специалистов».

Яна Шапарь, член оргкомитета: «Сегодня обязательно им надо показать себя, уже начать раскрываться. Начать нам показывать, что они чему-то уже научились».

Первый показ важен еще и тем, что после него члены жюри будут решать: кто из конкурсанток покинет проект, а кто – продолжит свое участие в «Красе Заполярья -2017». 

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