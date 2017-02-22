Я сумею! Я кремень! Участники проекта «Новая весна» - о себе и еде

Уже почти месяц как мы наблюдаем и знакомимся с участниками проекта. За это время наши спортсмены потеряли более 50 кило. И никто о них по ночам не плачет. Хотя, может, мы чего-то не знаем? Как бы то ни было, но прогресс на лицо. Впереди — первое контрольное взвешивание. Весы будут неумолимы, но справедливы.

На работе Сергей менеджер, дома — любящий отец и муж. На природу семья старается выезжать хотя бы пару раз в месяц. Там Сергея уже поджидает брат вместе со своими дочками. Снежки, горка и лопата зал, конечно, не заменят. Зато теперь наш герой может принимать в этом самое активное участие. За время проекта ремень Сергея уже стал меньше на одну позицию. И это только начало. А подтолкнули к «Новой весне» дети, которые увлекаются велосипедом, футболом и баскетболом, а так же родной брат.

Сергей Моисеенков, участник проекта: «Он раньше тоже весил 120 кило, а теперь 90. Нет, сейчас 95! ну ладно, набрал немного. В общем, я посмотрел на брата и сказал, что тоже так хочу».

Андрею на проекте приходится чуть ли не тяжелее всех. И дело не в лишних килограммах, а в месте работы. Андрей — повар с 12-летним стажем. Раньше его любимой едой были домашние пельмени, а тренажерам он предпочитал теплую кровать. Сейчас все кардинально поменялось. Подъем в 6 утра, тренировка в зале, рабочий день, после которого еще один поход в зал. Домой приходит в 11 вечера и сразу спать. На соблазны элементарно не хватает сил.

Андрей Фадеев, участник проекта: «О, это просто нереально! Такой вкусный стейк, так хочется кусочек отрезать и съесть. Просто очень хочется. Но мне нельзя, я кремень!»

Радмила Могиленко, участница проекта: «Кардио тяжело по нагрузке. Ненавижу один тренажер. Почему? Очень выматывает. Первые семь минут я думала, что это просто ад. Но ничего, тренируюсь».

Радмила или просто Рада — главный специалист юридического отдела городской администрации. В юности занималась спортом, но с рождением детей это дело забросила. Зато дети своими спортивными достижениями радуют. Старший — кандидат в мастера спорта по бальным танцам, средний активно занимается хоккеем. Младшему 4, так что его спортивные успехи еще впереди. Как и у его мамы. По большому секрету, Рада сообщила, что на данный момент она сбросила 6 килограмм.

Евгений Куц, фитнес-директор клуба «Наша Планета»: «Рада меня радует. Молодец. Ее семья активно поддерживает. Она и сама очень ответственная, стремится к результату. И мне из-за этого очень приятно работать с человеком».