16+
:-3°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Как? Почему? Зачем? Ответит занимательная наука!

11:3027 февраля 2017Просмотров: 151

Самый лучший способ что-то понять - это попробовать самому. Это работает не всегда, но там где мы сегодня находимся - это работает безотказно.

Выставка занимательных наук представляет собой ряд экспонатов, которые не только можно, но и нужно трогать руками. Каждый из них демонстрирует научный опыт и объясняет то или иное природное явление.

Александр Реус, организатор выставки: «Это - очень интересное такое чувство или ощущение, когда мы даем жизнь новому экспонату, то есть когда мы его изготовляем, когда мы его сначала чертим, собираем. И многие экспонаты, которые были нам не знакомы, они действительно изумляют».

Науке все возрасты покорны. Самым маленьких посетителям интересно всё пощупать и покрутить. Ученики могут на практике посмотреть физические явления, которые были изучены в теории или те, что ещё предстоит изучить. 

А взрослые могут просто получить удовольствие и открыть для себя что-то новое.

Как наш мозг поддаётся оптическим иллюзиям, как работает маятник, как с помощью вибраций создать маленький водяной фонтан, и как всё-таки кролик крутится в воздухе? Это не магия – это наука, которую можно постичь в увлекательной форме. Помните, учиться никогда не поздно!

Реклама
Читайте также
В Мурманской области для инвалидов по слуху работает диспетчерская службаУ российских студентов появится гимнВ Мончегорске состоится второй этап Кубка Мурманской области по юкигассенГлавные врачи примут мурманчан в Министерстве здравоохранения
В детско-юношеской библиотеке побывали Старичок-Лесовичок и Баба ЯгаДорожная полиция будет проверять грузовикиДвух жителей Мурманской области обманули при покупке и продаже запчастей в интернетеКолэнерго построит новые линии электропередачи в Мурманском транспортном узлеЯстреб зимует в МончегорскеМурманчанин совершил разбойное нападение, чтобы украсть бутылку водки
Комментарии
Февраль2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  