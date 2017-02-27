Как? Почему? Зачем? Ответит занимательная наука!

Самый лучший способ что-то понять - это попробовать самому. Это работает не всегда, но там где мы сегодня находимся - это работает безотказно.

Выставка занимательных наук представляет собой ряд экспонатов, которые не только можно, но и нужно трогать руками. Каждый из них демонстрирует научный опыт и объясняет то или иное природное явление.

Александр Реус, организатор выставки: «Это - очень интересное такое чувство или ощущение, когда мы даем жизнь новому экспонату, то есть когда мы его изготовляем, когда мы его сначала чертим, собираем. И многие экспонаты, которые были нам не знакомы, они действительно изумляют».

Науке все возрасты покорны. Самым маленьких посетителям интересно всё пощупать и покрутить. Ученики могут на практике посмотреть физические явления, которые были изучены в теории или те, что ещё предстоит изучить.

А взрослые могут просто получить удовольствие и открыть для себя что-то новое.

Как наш мозг поддаётся оптическим иллюзиям, как работает маятник, как с помощью вибраций создать маленький водяной фонтан, и как всё-таки кролик крутится в воздухе? Это не магия – это наука, которую можно постичь в увлекательной форме. Помните, учиться никогда не поздно!