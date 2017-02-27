Красивая собака с некрасивым прошлым. Как Эрика искала своего хозяина

Молодая красавица Эрика доверяет лишь одному человеку. За свои два года она уже не раз столкнулась с предательством и унижением.

Семимесячным щенком Эрику подбросили в североморский приют. Спустя время её взяла на попечение мурманская семья. Но когда волонтёры пришли в гости к новым хозяевам собаки, их удивлению не было предела – Эрика передвигалась по квартире ползком, не поднимая головы. Животное снова вернули в приют.

Леонид Василевский: «К людям ко всем настороженно. Боится. Видно, что в щенячестве дали хорошо ей».

У Леонида Василевского собаки были всегда. После смерти последнего любимца он долго не решался завести себе ещё одного друга. Но соседка, руководитель приюта, уговорила мужчину познакомиться со своими подопечными.

Леонид Василевский: «Там много, выбор был большой собак. И она ко мне, почему-то, подбежала и у меня к ней душа легла. Она ко мне начала… не сказать, ластиться, просто подошла ко мне».

Внимание от такой недотроги, конечно, польстило. С новым другом Эрика живёт уже 4 месяца. Людям пока, по-прежнему, доверять не спешит, при виде незнакомцев прячется за хозяина. А вот других четвероногих может и на место поставить.

Леонид Василевский: «Друзья уже появились у неё. Кобелей гоняет местных. Боевая девочка такая, шороху даёт. И причём такие ребята-то крупные у неё. На малышню внимания не обращает, ей крупных кобелей подавай».

Судьба Эрики сложилась удачно, и она нашла своего человека. Но не всем четвероногим так повезло. Если у пса нет хорошей родословной и он уже не молод, шансов стать домашним у него очень мало. Хотя любят такие собаки ничуть не меньше, чем псы голубых кровей.