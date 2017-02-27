Опыт или потраченное время? Первые выбывшие участницы проекта «Краса Заполярья»

Мы продолжаем рассказывать о ходе 15-го юбилейного регионального конкурса красоты и таланта «Краса Заполярья». Для юных участниц это возможность шагнуть на федеральный уровень и побороться за корону «Красы России».

На протяжении двух месяцев с конкурсантками занимаются профессионалы в области красоты: стилисты, визажисты, парикмахеры, хореографы, тренеры, фотографы и психологи.

Елена Мусихина, директор конкурса «Краса Заполярья»: «Нам нужно выбрать победительницу во всех отношениях, которая будет представлять наш регион, будет представлять его достойно на именно Всероссийском конкурсе красоты».

Первое заседание жюри. День, когда кончается сказка. Жюри высказывает свое мнение об участницах проекта. Кого-то хвалят, кого-то ругают. В соседнем зале судьбоносного решения ждут конкурсантки. Девушки волнуются, переживают, но храбрятся.

Софья Башмакова, участница проекта «Краса Заполярья-2017»: «Погодите, а что я чувствую? Подождите, сейчас, сейчас, пять секунд».

Валерия Шпиливая, участница проекта «Краса Заполярья-2017»: «Очень страшно. Страшно, какой будет приговор, решение жюри. Но, если все-таки придется покинуть конкурс, то две недели прошли не зря. Многому научились, через многое прошли, много новых знакомств».

Софья Башмакова, участница проекта «Краса Заполярья-2017»: «Я переживаю и волнуюсь одновременно, потому что не очень хочется, чтобы назвали именно мое имя. Ну, вообще не хочется, чтобы назвали ничьи имена, потому что все достойны, все молодцы».

Имя Софья Башмаковой все-таки звучит. Но в хорошем контексте, вместе с Евгенией Холод и Надеждой Лукашеня.

За первые недели проекта эти девушки успели показать себя, раскрылись и внешне, и внутренне, танцевали и дефилировали в первых рядах, покорили жюри улыбкой, грацией, обаянием и бешеным трудолюбием.

Софья Башмакова, участница проекта «Краса Заполярья-2017»: «Я над собой работала, я старалась показать себя с самой наилучшей стороны. Я думаю, что у меня это получилось. Я на это надеюсь».

Но все понимают: одной похвалой не обойтись. Кому-то пора уйти с проекта. Об этом напоминают черные подарочные пакеты и трагические орхидеи. Жюри справедливо и беспощадно.

Попытки журналистов скомпрометировать девушек не удались. Ни один каверзный вопрос не вызвал шокирующего ответа.

Софья Башмакова, участница проекта «Краса Заполярья-2017»: «Будем объективны: кого-то все-таки надо будет убрать. Кого бы ты убрала? Я оставлю свое мнение при себе, потому что не хочу никого обидеть, пускай это решают судьи».

Екатерина Лупандина, участница проекта «Краса Заполярья-2017: «Очень жаль, конечно. Смотрю в твои честные глаза, и не верю. Мне кажется, тебе не жаль. Нет, жаль. Потому что все девочки очень хорошие, мы все вместе, мы коллектив».

За две недели прошло множество отчетных мероприятий: фотосессии, показы, мастер-классы, занятия в фитнес-клубе, репетиции с хореографом. Все это показательно для жюри.

Они обращают внимание не только на внешнюю красоту, но и на характер, поведение, привычки конкурсанток. Важно, чтобы девушки развивались, менялись в лучшую сторону. Три выбывших участницы делают выводы для себя. Марина Кривицкая, Вера Кислюк и Екатерина Лупандина.

Марина Кривицкая, участница проекта «Краса Заполярья-2017: «Конечно, я многому научилась, и я благодарна всем жюри, всем стилистам, фотографам, всем специалистам, которые работали с нами. Я для себя многое поняла, и я буду меняться в лучшую сторону».

Вера Кислюк, участница проекта «Краса Заполярья-2017: «В принципе, я огорчена тем, что покину проект, потому что вот это все движение в жизни, каждый день, наполненный событиями. Это конечно очень интересно, но все- таки у меня 11 класс, надо готовиться к экзаменам».

Потеря или приобретение? Опыт или потраченное время? Каждая выбывшая участница проекта решит это для себя сама. Может быть, не сейчас, а какое-то время спустя, когда на происходящее можно будет взглянуть со стороны.