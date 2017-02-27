Вместо проверки документов – подарки. Водителей поздравили с Днём защитника Отечества

Традиции дарить заполярным водителям на праздники подарки уже много лет. Радиостанция Ретро-FM Мурманск поддерживает её уже не в первый раз. Очередным поводом поздравить автолюбителей стало 23 февраля.

Татьяна Рудакова, директор промо радиостанции «Ретро FM Мурманск»: «Мужчин у нас много водителей, мы хотим им подарить хорошее настроение в этот день, чтобы они съели вкусное пирожное, получили наши сувениры и улыбались, радовались, не были такими суровыми северными мужчинами».

Суровые мужчины расплывались в улыбке, когда инспектор сообщал им причину остановки. Подарков они ждали.

Среди остановленных автолюбителей были и те, у кого военная служба уже позади и те, кто продолжает охранять родину.

Алексей Софиян: «В Германии служил. Группа советских войск в Германии. 70-73. Командир танка был».

Алексей Софиян после службы в Германии отправился работать в полицию. Кстати, не забывали водители поздравить в ответ и действующих сотрудников.

Михаил Танюшин, сотрудник ГИБДД: «Со стороны Госавтоинспекции выдаются различные стикеры, предупреждающие водителей о том, чтобы соблюдали правила дорожного движения, соблюдали скоростной режим, пропускали пешеходов на пешеходных переходах».

Порядок на дорогах должен быть в любой день месяца. И безопасность автомобильных маршрутов, зависит от каждого водителя.

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