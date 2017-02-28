Карикатура – биография жанра, или как Иван Гарасимов учился рисовать

Джон Тенниел известный английский художник и карикатурист. Многим он знаком по иллюстрациям книг Льюиса Керролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

Долгое время он работал в британском сатирическом журнале и рисовал для него карикатуры. В его работах отражалась юмористические персонажи английских политиков.

Вот, например этот рисунок. Алиса стоит между двух символических для королевства животных. Единорог - государственный деятель Бенжамин Дизраэли, лев - лидер либералов Гладстон.

Лариса Башкирцева, библиотекарь: «Карикатура – это отражение нашей жизни, истории каких-то моментов, бытовых, социальных, именно посредством рисунка. Поэтому мы и видим рисунки в газетах, в журналах, поэтому они и популярны».

Ярким примером сборника карикатур в советское время был журнал «Крокодил». Его выпуски сохранились в архиве библиотеки. На каждой странице можно увидеть множество смешных и актуальных рисунков от маленьких до больших. Это шаржи, анекдотические сценки, плакаты высмеивающие людские пороки.

Лариса Башкирцева, библиотекарь: «Совершенно разные темы. Это и жизнь, и бытовые вопросы, и социальные, и экономические, и юридические, и строительство, и разные отросли. И политика, конечно, она проходит, через все годы, через все издания».

Карикатуры рисовали многие художники. Известным был коллектив советских живописцев – Кукрыниксы. Их работы можно встретить во многих изданиях. С появлением и развитием интернета, карикатуры стали отходить на второй план. Появляются компьютерные рисунки и коллажи. Но это не повод отказываться мне от своей идеи.

Анастасия Репина – профессиональный художник. Уже 15 лет она занимается этим искусством.

Сама пишет картины и учит этому ремеслу всех желающих. С шаржами и карикатурами сталкивается не так часто. Говорит, что не каждый художник может высмеять людские пороки и недостатки, для этого нужно быть смелым и веселым человеком.

Анастасия Репина, художник: «Чаще всего высмеивают глаза, движения в эмоциях характерные. В улыбке, например, или, когда человек прищуривается особенно».

Итак, карикатура – это утрированная форма портрета или рисунка, то есть гротеск. Художнику необходимо найти те элементы, которые необходимо будет подчеркнуть в человеке, при этом не обидев.