«Краса Заполярья – 2017». Тернистая дорога к мечте

Дорога к мечте не бывает простой. Для участниц проекта «Краса Заполярья» этот путь состоит из диеты, долгих репетиций, дефиле и спортивных тренировок. К тому же топать по нему приходится на высоченных каблуках.

Шаг за шагом, день за днем участницы конкурса «Краса Заполярья» ближе к своим мечтам. Для кого-то это победа, для кого-то саморазвитие, а для кого-то первый жизненный вызов.

Каждый день по несколько часов девушки занимаются с хореографом Жанной Цветковой. Конкурсантки учатся правильно подавать себя на дефиле, грациозно ходить и позировать, вырабатывают красивую осанку.

На гала-концерте девушкам предстоит пять выходов. Сложных пируэтов нет, но от постоянных тренировок на каблуках ноги уже стерты до мозолей. Девушки учатся, трудятся и лечатся одновременно.

Жанна Цветкова, хореограф, член жюри: «На дефиле часто бывают сложности, проблемы с суставами. Надо правильную позицию принять. Ну, сложность одна вот в этом. Там, конечно, нужно добиться синхронности, чтобы это было качественно все сделано, отработано».

Лёгкой походкой двигаться к финалу. Для этого нужна не только хореография, но и спортивные тренировки. Юные красавицы регулярно занимаются в фитнес-клубе. Королевская осанка, танцы… На этой неделе плотное расписание пополнилось новыми тренировками – тиарекс и скайджампинг.

Ирина Медведева, инструктор групповых программ: «Функциональный тренинг, многосуставные упражнения. Все это весело, задорно и сложно. Хоть и сложно, но подходит для всех возрастов. Могут заниматься как взрослые тети дяди, так и молодежь, которая хочет укрепить свое тело».

Тиарекс - это тренажер с петлями. Он позволяет разрабатывать различные группы мышц. Крупные: спину, ноги. И мелкие: руки, плечи, пресс. Без упражнений на пресс не происходит ни одно занятие в формате тиарекс. Так стабилизируется мышечный корсет. Простыми словами, девочки подкачивают тело и в результате получают ровную спину, плоский живот и упругие ягодицы.

Ирина Медведева, инструктор групповых программ: «Я бы их погоняла бы покруче, они могут больше. Много смеются, но они умницы, они стремятся вперед. Я видела, что их это заинтересовало».

Выше к небу, выше к мечте! Взлететь можно не только от счастья. Скайджампинг – фитнес на батутах.

На батутах можно прыгать не только с радостью, но и с пользой. Фигура корректируется, появляется ловкость, координация и другие качества, которые необходимы в повседневной жизни каждому человеку.

Ольга Вычегжанина, инструктор групповых программ: «Прежде всего, это выносливость. Организм становится намного сильнее, может перенести на себе больше количество нагрузок. Намного сильнее нагрузки, я думаю, что девушкам это пригодится в течение конкурса. Это длительные показы, может быть, мероприятия».

Говорят, новая привычка осваивается за 21 день. Так что за два конкурсных месяца можно приобрести и закрепить много привычек – в спорте, питании, поведении. А вслед за этим и изменить образ жизни.