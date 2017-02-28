Море, пляж… и минус 15. Заполярные экстремалы отправились на Баренцево море

Мороз, солнце и Баренцево море. В таком путешествии, конечно, не до купальников. Бодрящие минус 15 заставляют укутаться поплотнее. Конечная точка – берег моря, добраться до этого места можно только на снегоходах, либо водным транспортом.



Такое экстремальное путешествие организовал клуб любителей активного отдыха «Энергия». Уже не в первый раз он собирает любителей снегоходных прогулок.



Баренцево море стало не единственной точкой в маршруте экстремалов. О том, куда и зачем ещё ездила эта команда мы расскажем в одном из выпусков «Нашего утра».