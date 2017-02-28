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Море, пляж… и минус 15. Заполярные экстремалы отправились на Баренцево море

11:5028 февраля 2017Просмотров: 98

Мороз, солнце и Баренцево море. В таком путешествии, конечно, не до купальников. Бодрящие минус 15 заставляют укутаться поплотнее. Конечная точка – берег моря, добраться до этого места можно только на снегоходах, либо водным транспортом. 

Такое экстремальное путешествие организовал клуб любителей активного отдыха «Энергия». Уже не в первый раз он собирает любителей снегоходных прогулок. 

Баренцево море стало не единственной точкой в маршруте экстремалов. О том, куда и зачем ещё ездила эта команда мы расскажем в одном из выпусков «Нашего утра».

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