Сшей костюм, придумай образ. Мурманск готовится к новому музыкальному спектаклю

Кристина Алиева привыкла не просто мечтать, а воплощать свои мечты в реальность. Любовь к музыке и спектаклям ей привила театральная школа. Одно время девушка грезила собственной постановкой про семью Романовых. Но не срослось, и Кристина стала искать другие варианты выхода своей энергии. Главное, что в этом мире есть то, что ее вдохновляет.

Кристина Алиева, режиссер: «Музыку люблю. Очень сильно. Дайте мне музыку, и я переверну этот мир».

Пару лет назад Кристина уже ставила большую постановку. Её дебютная полуторачасовая работа «Моцарт» заинтересовала зрителей. Сейчас Кристина работает уже над четвертым проектом. Одной из «фишек» молодого режиссера были и есть костюмы персонажей. Театр непрофессиональный, поэтому держать у себя дома целый гардероб со всех спектаклей – роскошь непозволительная. Кристина нашла выход из ситуации.

Кристина Алиева, режиссер: «Человек брал роль и сам себе делал образ – шил костюм, макияж и т.п. у нас многие занимались в театральных кружках и школах. Поэтому все знакомы с театральным искусством».

Хореограф Александра Князева – неизменный помощник Кристины. Творческий дуэт остается неизменным на протяжении всех постановок. Александра – молодая мама, так что танцы девушка ставит в свободное время. В предстоящем спектакле работы выше крыши. Хореограф признается, что одной вытянуть такую ношу будет просто невозможно.

Александра Князева, хореограф: «Мы с нуля начинаем. Раньше я опиралась на какие-то наработки сторонние. А в этот раз все самой делать придется».

Кристина Алиева, режиссер: «Очень хочется найти человека, который сидит сейчас дома и умеет танцевать. Мы нуждаемся в таком человеке, которому некуда девать свою энергетику».

Будущий проект – это музыкальный спектакль в двух действиях. В его центре - история про парня, который получает дар и начинает видеть призраков. Кристина и Александра вместе со сценаристом Мирославой и помощником режиссера по художественной части Ниной прорабатывают образы героев, обсуждают ход сюжетной линии. Задумано сие мистическое действо в двух актах, общей продолжительностью 2 часа. Идея связать мистику с реальной жизнью пришла Кристине случайно.

Кристина Алиева, режиссер: «Ехала в троллейбусе и увидела афишу. Не помню уже, какую именно. И почему-то я подумала, что было бы интересно поставить что-то типа гоголевского Вия. Тем более, сейчас все эти битвы экстрасенсов почему-то так популярны».

В середине марта Кристина планирует провести актерские кастинги. Приглашают всех желающих. Все подробности вы можете найти в группе Вконтакте. Да и вообще, если вы считаете себя творческим человеком, близким по духу с нашими героинями – милости просим.